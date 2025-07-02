牛煦庭承認發文罵「垃圾」 再嗆罷團「造謠仔」：垃圾發言

牛煦庭嗆罷團是「造謠仔」，稱針對他的指控都是「垃圾發言」。（資料照）

2025/07/02 18:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面臨罷免危機的國民黨桃園市立委牛煦庭，近日遭爆在個人臉書辱罵罷免民團是「垃圾」，引發輿論炸鍋。牛煦庭今天（2日）承認此事，卻又嗆罷團是「造謠仔」，稱針對他的指控都是「垃圾發言」，再掀熱議。

牛煦庭爆出本週日（6/29）在其私人臉書發文：「反罷免答辯書可以寫10000字，我最後寫了9999，為了處理一群垃圾的謠言，真他X的浪費生命！」該貼文被牛煦庭設置為僅好友可瀏覽觀看，卻疑似被「出賣」，遭好友截圖外流到Threads上。

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綜合媒體報導，牛煦庭今天接受媒體訪問時，證實有發過相關貼文，但他表示納悶，「那篇並不是公開貼文，我不知道為什麼媒體可以在沒有經過我的同意的情況下，就把這件事情拉到新聞上來做報導，我覺得這好像違反了一些媒體倫理的部分，希望大家好好思考。」

牛煦庭接著嗆，「我對罷團沒有意見，但我對造謠仔，絕對不會有任何的容忍！罷免團體針對我罷免的20個理由裡面，有超過15項是完全的謊言。我們對於這樣子垃圾的發言，我們絕對不會妥協！至於我們要用什麼樣的方式來清楚回應，希望大家看到選舉公報的時候，可以認真仔細去閱讀1萬字的答辯書，我們會把所有的真相通通公開。」

粉專「Mr.柯學先生」今傍晚分享牛煦庭的發言，酸「嫌自己柴火不夠旺欸」。網友則紛紛表示，「怕了罷免剛好汰除而已，納稅人的錢不是養共匪」、「賴清德講的再溫文儒雅、輕聲細語，一樣被放大放大再放大檢視，但藍白立委的言語如何粗俗低劣，好像藍白都不在意」、「理不直但氣很壯，邏輯和道德哪裡去了？」、「垃圾只會罵別人垃圾，卻不知自己臭不可聞」、「繼續秋，726罷掉！」

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