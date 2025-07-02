萬巒節透過藍委施壓國防部「重裝展示」 林智群怒批：鄉長很大欸

陸軍M1A2T戰車去年底抵台，但尚未成軍。（資料照，國防部提供）

2025/07/02 18:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣萬巒鄉規劃在今年12月6日、7日舉辦「萬巒節」活動，不過萬巒鄉公所卻透過國民黨立委蘇清泉爭取重裝展示，要求國防部出動最新的M1A2T、海馬士火箭、105獵豹輪型戰車在內的各項戰甲車等軍武，引起許多反彈。對此，律師林智群怒批，「每個鄉都提出這樣的要求，國軍還要不要戰備訓練？」

林智群在臉書發文表示，萬巒鄉公所透過蘇清泉，要求國防部出動包含最新的M1A2T、海馬士火箭、105獵豹輪型戰車在內的各項戰甲車。在航空器部分，萬巒鄉公所要求支援AH-1W眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機、MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺無人機、憲兵重機、涼山特勤隊及三軍樂儀隊支援，不過因裝備及人力動員過多，引起基層部隊相當大反彈，且國防部遲未答應，引起蘇清泉不滿，揚言要求三軍參謀長到立院報告。

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對此，林智群怒批，「蠻會挑武器的欸，叫得出名號的都被點名了，這個萬巒鄉長是軍事迷啊！不過國軍看起來像紙風車劇團嗎？每個鄉都提出這樣的要求，國軍還要不要戰備訓練？」大酸，「鄉長很大欸，要不要向美國國防部申請B2轟炸機啊？」

貼文曝光後，網友紛紛傻眼表示，「最好再叫B2示範表演投彈」、「看起來萬巒鄉要獨立了，想辦閱兵大典」、「很會挑，都是最先進的」、「鄉長是以為自己在閱兵嗎？」、「然後再洩密給中國」、「全部出動，讓中配、中國觀光客可以完整拍照？」。

國防部遲未答應鄉公所要求，引起國民黨立委蘇清泉不滿。（資料照）

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