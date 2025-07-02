國安局實測抖音等中國App具高度資安風險 沈伯洋：TikTok也應檢測

國安局實測揭露抖音等中國製App具高度資安風險，「同根生」的TikTok未檢測。民進黨立委沈伯洋建議應一併檢測，且由於中國是敵國，應以更嚴格標準審視。（路透檔案照）

2025/07/02 17:12

〔記者方瑋立／台北報導〕國安局統合調查局、刑事局合作抽驗中國製App抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤，發現均具高度資安風險且有封包回傳中國境內疑慮。惟據了解，本次抽查為中國版「抖音」，而非同根生的國際版「TikTok」，立委沈伯洋今（2）日說，雖有部分國人使用中國版抖音，但其實都應該抽驗，而且這些App來自敵國，檢測標準應該更加嚴格。

國安局今天公布抽驗結果，發現5款中國製App有蒐集用戶系統資訊、掌握生物特徵，並且有將封包資料傳回中國境內伺服器等資安疑慮，可能導致用戶個資遭第三方濫用，尤其中共依照其「網路安全法」、「國家情報法」等規定，可要求企業提供用戶數據資料給國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

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惟據了解，中國製App時常分為所謂「國際版」與「中國版」，以登記於開曼群島的中國公司字節跳動（ByteDance）旗下的抖音為例，即分為中國版的「抖音」，以及國際版的「TikTok」，國安局本次抽驗對象為中國版抖音，並無同步檢測TikTok的資安風險。

對此，沈伯洋今天受訪說，抖音具有資安風險已為國際間所知，雖肯定國安局做法，但抖音和TikTok二者都應應抽驗，此外，其實微信等App也有分為中國國內版與國際版，該驗的都應該要驗。

他強調，即便檢測結果資料權限使用情況與其他App差不多，也不應視為合理結果，因為一旦有回傳中國伺服器的情況發生，所面對的是敵國，檢測標準就應更加嚴格，資料被中國掌握與其他國家相較掌握，是完全不可相提並論的風險。

沈伯洋也指出，封包回傳的測試重點，也應著重檢視是否有「異常」的傳輸，如半夜沒有使用的時候也傳，或沒有分享地理位置時傳輸GPS資料，以及未開啟權限卻回傳相簿資訊等。

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