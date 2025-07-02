林義雄將至台中3罷區行腳 藍委站街頭反惡罷

罷團志工趕往福科、安和路口，在艷陽下舉出「726，同意罷免」看板。（中四廢翔提供）

2025/07/02 16:46

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過3週（7月26日）就要舉行罷免投票，「中四廢翔」志工今天趕往西屯區福科、安和路口，在艷陽高照、氣溫超過攝氏35度高溫下舉出「726，同意罷免」看板，由於民進黨前主席林義雄，發起人民作主志工團台中行踏活動，週六（5日）下午將走到中四罷團總部「慧成宮」為志工打氣加油，罷團證實消息並稱感到振奮，直呼「大罷免，一定會大成功。」

罷團志工今天從上午7時半到晚間8點，趕往五權西路、大墩等路口掃街，民眾在永福路、福順路口看到志工在艷陽下舉牌，不捨表示「建議準備長棍架標語，讓雙手不要那麼累」，「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，相關建議都會採納，而民主前輩林義雄將來打氣，罷團得到消息都很振奮。

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人民作主志工團由林義雄領軍，週六（5日）1點半起將在台中市第四、五及六選區街道進行行踏祝福，預計週日（6日）上午11點半才會離開，為罷免國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋活動增加熱度，罷團中四廢翔、中五斷健及中六敲羅志工期待與民主前輩同行。

另方面，國民黨立委廖偉翔面臨罷免危機，從6月底起持續於清晨上班時段，由團隊或本人站在向上五權西路口站路口，搖舞旗幟呼籲選民「反惡罷」，國民黨立委謝龍介許諾「祭品文」，承諾若廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋全部挺過罷免，他願意親自炒米粉請鄉親吃，台中市議員劉士州也到南屯區路口，高舉不同意罷免旗幟。

廖偉翔表示，非常感動劉士州議員站上街頭力挺，反對惡意罷免破壞西南屯的安寧與穩定，呼籲選民於7月26日用一票「不同意」守護台中、守住正義。

人民作主志工團預計週六趕往台中市3罷區行踏祝福。（截自罷團粉專）

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