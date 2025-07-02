小草喊「投誠解放軍」犯眾怒 許美華：民眾黨不譴責就是台灣敵人！

民眾黨1日號召百餘名小草包圍北院。（資料照）

2025/07/02 19:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨（1日）原定勘驗前台北市副市長彭振聲等人的偵訊錄音，但彭振聲突遭逢家中變故，請假提前離開法庭，民眾黨藉此高喊聲援彭振聲，號召小草包圍北院，並舉辦戶外開講。怎料過程中出現一名小草被白營主持人問到有關兩岸開戰議題時，脫口蹦出「投誠解放軍」的驚人言論，嚇得主持人急搶麥緩頰，但仍讓輿論炸鍋。對此，反紫光奇遊團成員許美華直言，民眾黨如果不回應此等叛國言論或切割，那就是公然站在台灣對立面，是台灣的敵人！

許美華今天（2日）在臉書發文，「昨天民眾黨的集會，一位19歲的高能小草受訪，講出讓人震驚的反智言論，『如果真的要上戰場的話，我一定義無反顧的去投誠解放軍』，在網路引起眾怒。你再怎麼討厭民進黨、討厭青鳥，也不至於去投靠威脅要併吞你的極權政府吧？這是小學生都懂的道理吧？」

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「如果民眾黨還有人腦袋清醒，就應該痛斥這種言論，至少應該跟他切割。因為，台灣人就算不支持民進黨，但反共、守護台灣還是最大共識。就拿最近一份民調來看，66%的台灣人，願意在中國武力犯台時為台灣而戰，就算是草類聚集的民眾黨，也有55%的過半比例說『我願意』。這代表昨天講出投共言論的小草並不是多數，如果讓這種小草代表民眾黨，恐怕其他小草會翻臉。」

她接著說：「這點其實並不讓人意外，我就認識不少這樣的小草，他覺得他比青鳥還愛台灣，甚至有人說他才是真正的台獨，因此拿鯨魚旗、很愛唱『島嶼天光』。講這些，我真的不是要嘲笑小草，相反地，我一直跟身邊朋友說，只要心中有台灣，就算是小草藍白粉，到最後那個關鍵時刻，他都是我們的戰友，只是他們不覺得亂投票會讓台灣走到絕境，一切都是我們危言聳聽、杞人憂天。」

「但可悲的是，民眾黨（其實國民黨也是）從上到下，沒有中心思想，所有思維只剩下滿滿對民進黨的恨；因為恨民進黨恨小英恨賴清德，恨到反對、否定台灣的一切，推到極致就是昨天的投共小草了。小草說戰時『義無反顧』投誠解放軍，這已經是叛國言論，民眾黨如果連這個底線都不守住，就是公然站在台灣的對立面，是台灣的敵人了。民眾黨如果坐視投共小草言論繼續散播，只會引起更大的憤怒。那些雜草毀滅不了台灣，但卻可以毀了民眾黨！」

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