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    胡志強當盧秀燕「黨主席代理人」？ 親胡人士：傳聞「不合理」

    胡志強日前舉辦新書發表會，盧秀燕出席力挺。（圖：市府提供）

    胡志強日前舉辦新書發表會，盧秀燕出席力挺。（圖：市府提供）

    2025/07/02 16:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨黨主席選舉預定9月選舉，被視為黨主席熱門人選的台中市長盧秀燕遲未表態參選，近日盛傳盧秀燕有意請出前台中市長、國民黨前副主席胡志強參選黨主席，以「黨主席代理人」模式代盧出征；對此傳聞，盧秀燕避談，胡志強則無回應；有親胡人士透露，近日跟胡有連繫沒聽說有參選意願，該人士強調，黨主席攸關黨部發展，「哪有代理人空間」，傳聞極不合理。

    國民黨主席今年將改選，逢大罷免在即是否延期仍未定論，現任黨主席朱立倫5月底鬆口表態希望順利「交棒」，被視為熱門黨主席人選的「藍軍一姊」盧秀燕迄今未宣佈參選黨主席，讓不少藍營人士急如心火，外傳盧陣營有意尋覓「黨主席代理人」取代盧親任黨魁，首選是與盧秀燕關係交好的胡志強，盧入主台中市府後一級主管不乏「胡家班」輔佐盧施政，加上胡志強歷練完整、政治份量，均足堪競選黨主席。

    對此傳聞，盧秀燕避談，今本報記者求證胡志強，胡志強尚無回應。

    不過，親胡人士指出，胡志強近年淡出政壇，連盧秀燕接任台中市長後，幾無以「老學長」之姿提供市政意見，黨主席攸關帶領黨務發展，何來「代理人」空間，「黨主席代理人」傳聞不合理更不合邏輯。

    另有親胡人士透露，近日有跟胡志強連繫，胡志強是忠貞黨員，雖淡出政壇仍關注黨的發展，但未曾聽聞胡志強透露參選黨主席意願。

    台中藍營政壇人士也直言，若盧秀燕參選並當選黨主席，未來市長任期與黨主席職務重疊這一年，只要找個「強棒祕書長」就能解決問題，「沒有黨主席代理人這回事」。

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