賴清德：民主是民進黨神主牌 盼團結全台對抗強權

總統賴清德表示，民主就是民進黨的神主牌，最大希望是全台灣社會都要團結，對抗外來強權；圖為上週六民進黨全代會情形。（資料照）

2025/07/02 16:10

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會播放民進黨創黨元老之一傅正的紀念影片。賴清德說，他看了影片相當感動，過去大家團結爭取台灣民主，現在對抗外來強權，也是為了保護台灣民主，「民主就是民進黨的神主牌」，每個人都要為民主奮鬥，不只要團結民進黨，最大希望是全台灣社會都要團結。

據轉述，賴清德在中常會播放民進黨製作的「傅正逝世20週年紀念影片」，賴說，他看了影片相當感動，過去大家團結爭取台灣民主，現在對抗外來強權，也是為了保護台灣民主，這也是為什麼他要在全代會引用傅正前輩的話。

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賴清德也再次引述傅正的話「我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主，除了民主，還是民主。」

賴清德表示，民主就是民進黨的神主牌，每個人都要為民主奮鬥，要團結的也不只是民進黨，最大希望還是全台灣社會都要團結，這也是為什麼請大家看這段影片的原因。

此外，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院延會都在唱空城、毫無意義，4100億特別預算條例週五將在院會闖關，但現在沒有協商、沒有表決，立法院長韓國瑜說明天要協商也可能只是假的程序正義，國民黨是砍國防預算的慣犯，台電補貼1000億元及國土防衛韌性1500億元預算也都可能被砍，另下週開始審查大法官人事案並開公聽會，民進黨團將持續論述、關注。

林右昌在黨務報告時表示，罷團的「護國大遶境」將於週五從花蓮出發，到7月19日，黨部將全力協助，並密切規劃各個加油點；吳思瑤也說，51戰隊及立法院民進黨團，罷團有任何需要，所有立委都會支援前線。

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