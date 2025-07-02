陸委會接恐嚇信揚言血洗內湖捷運站 罷團要求李彥秀表態譴責

陸委會近期屢遭恐嚇。（資料照）

2025/07/02 16:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕陸委會昨（1日）接獲恐嚇信，對方要求撤下罷免等新聞，否則揚言將攻擊陸委會，並要在台北內湖捷運站製造血腥恐慌。對此，台北市內湖、南港區罷免團體「港湖罷秀」表示，希望在地立委李彥秀出面表態譴責。

「港湖罷秀」表示，近日陸委會接連接獲境外IP恐嚇信，針對副總統蕭美琴在捷克遭遇攻擊、大罷免等議題，要求陸委會撤下新聞並阻止大罷免，否則要「讓捷運站成血泊」；此舉不僅引發社會大眾憂心，恐對政府機關與公共交通構成直接威脅，更顯示大罷免與共產黨利益衝突，境外勢力直接介入，干涉憲法賦予人民的合法政治活動。

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港湖罷秀說，希望社會大眾持續關注此事件，也要求李彥秀針對此暴力威脅出面回應，包含是否願意與社會大眾站在一起，公開譴責以暴力手段干預民主程序？如未明確譴責，沉默是否代表對威脅信件內容的默許與認同？

港湖罷秀指出，罷免是民主制度下人民行使權利的合法途徑，暴力威脅已經違反選罷法，且針對公權力、捷運、外交設施等恐嚇，均嚴重影響公共安全與國際信任，立委作為人民的代表，應率先守護社會秩序與民主原則，不可容忍任何形式的暴力威脅。

港湖罷秀呼籲李彥秀，立刻出面發表公開聲明，與社會大眾一同 譴責恐嚇行徑，守護選區人民與在台外國人士的安全，堅定捍衛民主制度的運作。

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