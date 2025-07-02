拼裝電動車死傷人數逐年增 綠委要求2個月內訂出統一指引

民進黨立委李坤城（左）、林月琴（右）今舉行記者會，要求交通部應於2個月內，針對拼裝電動車的行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，都必須有全國一致的指引規定來予以規範。（記者謝君臨攝）

2025/07/02 15:48

〔記者謝君臨／台北報導〕暑假來臨，觀光景點掀起四輪拼裝電動輔助自行車旅遊風潮，但因為缺乏統一規範與管理制度，導致事故與保險爭議。民進黨立委李坤城、林月琴今舉行記者會，要求交通部應於2個月內，針對拼裝電動車的行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，都必須有全國一致的指引規定來予以規範。

據交通部統計，全國電輔車事故件數，2024年高達2325件，死亡24人、受傷2080人；對比2023年2184件、死亡18人；2022年1765件、死亡16人；2021年1059人、死亡9人，明顯有逐年增加趨勢，各界咸認應加強管理。對此，交通部運輸監理司司長林福山回應，可研議全國性指引，原則上沒有困難度。

請繼續往下閱讀...

李坤城則提醒交通部、金管會保險局與警政署等主管機關，對於近期新竹南寮、台東池上等地相繼發生車禍事故，旅客受傷卻求償無門，處於「三不管」的法令空隙現象，交通部應於2個月內訂出統一指引，地方政府才會積極訂定相關辦法，以落實監督管理責任，避免拼裝電動車亂象擴大，旅客求助無門。

李坤城表示，拼裝電動車於現行「道路交通管理處罰條例」中被歸類為「其他慢車」，屬地方政府權責，但因沒有明確定義與歸類，致使目前只有高雄、屏東、台東、彰化、宜蘭、金門有訂管理條例。在欠缺法源與管理機制下，業者既無保險義務，也無需申請營業許可，一旦發生交通事故，旅客須自行負擔醫療與賠償費用，毫無安全與保障。

李坤城強調，任何旅遊工具或運具都應安全合法，拼裝電動車作為新興觀光運具，交通部有責任訂定全國一致的指引，守護旅遊安全。

林月琴指出，從官方的數據統計顯示，近3年包含電輔車、個人行動器具在內的慢車事故傷亡人數，皆呈現倍增趨勢，電輔成長近1倍、個人行動運具則成長近3倍，凸顯慢車事故問題日漸嚴峻，主管機關應盡速正視。

林月琴說，針對新興電動運具，中央主管機關仍未推出全國統一的參考指引，供地方政府實務管理運用。甚至在罰責的設計上，也未能具體明確。舉例而言，目前「道交條例」因尚未有任何授權訂定的管理辦法，能夠明確定義電動滑板車規格，造成警方執法認定上的模糊地帶。

對此，交通部說明，針對電動滑板車將於1個月內開會訂定管理指引，包含行車間距、行駛路權等相關規範予以處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法