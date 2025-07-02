前民政處長張淵翔、前黨部主委吳國勝延押 罷團要求主委林沛祥道歉

罷團基隆絕沛領銜人陳青逸呼籲林沛祥為黨員抄名冊等違造行為道歉。（記者盧賢秀攝）

2025/07/02 16:17

〔記者盧賢秀／新北報導〕藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉偽造連署案，前基隆市民政處長張淵翔與國民黨基隆市黨部前主委吳國勝遭羈押，基隆地方法院昨天裁定延押2個月，市議員鄭文婷和「基隆絕沛」領銜人陳青逸要求身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥道歉。林沛祥說，應以無罪推定為原則，尊重檢調司法偵辦。

基隆地檢署偵辦藍營罷免鄭文婷和張之豪「死亡連署」案，除了抄名冊，還發現張淵翔利用戶政系統核對連署人個資等違法情事，基隆地院認為整起罷免案涉案被告分工細緻，有待檢方進一步釐清犯罪事實與結構，裁定張淵翔、吳國勝2人延押2個月。

請繼續往下閱讀...

基隆絕沛志工和市議員鄭文婷等人今天在成功市場附近拜票，對於張淵祥和吳國勝延押一事，鄭文婷指出，可能因案情複雜，檢察官無法在2個時間內完成調查，有必要延押。現任國民黨基隆市黨部主委林沛祥應該出面道歉。

陳青逸則說，相信司法會進行完整調查，希望林沛祥身為基隆市黨部主委應該出來跟國人道歉，大家都不希望國家戶政系統成為政治人物自己私底下使用的政治鬥爭武器，在民主國家都不曾發生過。不論使用戶政系統或未經同意就被拿去才名冊連署，都是無聲的方式剝奪人民的參政權，他希望國民黨認真檢討反省，林沛祥要公開道歉。

林沛祥今天站路口時說，應以無罪推定為原則，尊重檢調司法偵辦。

國民黨立委林沛祥在西定路站路口。（記者盧賢秀攝）

市議員鄭文婷與志工在中正路站路口。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法