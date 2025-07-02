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    傳中國93大閱兵邀國民黨老兵 藍營稱沒聽說、搬出法令回應

    國民黨2日舉行中常會，文傳會主委林寬裕（中）、發言人楊智伃（右）、鄧凱勛（左）會後轉述。（記者廖振輝攝）

    國民黨2日舉行中常會，文傳會主委林寬裕（中）、發言人楊智伃（右）、鄧凱勛（左）會後轉述。（記者廖振輝攝）

    2025/07/02 16:18

    〔記者施曉光／台北報導〕中國將在9月3日舉辦大閱兵，近日傳出還邀請國民黨的老兵參加，媒體今日詢問國民黨有無掌握相關資訊？是否規勸大家不要參加？國民黨文傳會主委林寬裕回應指出，並沒有聽說這個訊息，他並稱，相關法律規定很清楚，如果不可以的，國民黨一定是不希望民眾觸法，但如果法令未明文禁止，當然就在法規允許之內，但仍要請大家特別留意。

    至於國民黨這邊會有人出席中國大閱兵？林寬裕則說，目前沒有聽說這件事情。

    此外，有週刊報導部分藍營議員認為反罷免消耗太多資源，傳出地方動員不力的情況，甚至還有藍營人士認為就算罷免案通過，未來補選國民黨也會贏，媒體關切國民黨要如何催出反罷動能？林寬裕則說，國民黨對於這場大罷免絕對是戰戰競競，不容鬆懈，為了挽救綠營罷免頹勢，部分媒體可能看不得國民黨團結，「報導內容可能與事實有差距」，他並強調，能團結藍營投下不同意票的最大催票者，就是賴清德總統，國民黨一定會努力催出每一張反對票，遏止這場大罷免。

    此外，國民黨組發會副主委遭羈押，許多地方黨部幹部也被帶走，是否讓國民黨組織動員能力遭受重創？國民黨發言人楊智伃表示，在大罷免投票剩下不到1個月時間，檢調竟對在野黨各地幹部進行羈押搜查，是否是因為民進黨發現賴清德的「團結十講」變成幫助藍營團結的十講？她強調，國民黨會協助各地方黨部進行反罷造勢活動，但也要感謝賴清德的「團結十講」，並希望賴清德要不斷的繼續講下去，只要賴清德繼續講，國民黨的造勢人數一定會愈來愈多。

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