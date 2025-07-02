涉幽靈連署國民黨組發會副主委收押 裁定書曝藍委盧縣一列共犯

屏東地方法院說明羈押黃碧雲的理由。（記者葉永騫攝）

2025/07/02 15:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨組發會副主任委員黃碧雲涉嫌偽造私文書及非法利用個人資料，今年1月在國民黨組發會辦公室或中山廳抄寫黨員電腦內的黨員名冊等個資，作為罷免原住民立委伍麗華罷免案名冊，黃碧雲已坦承犯案，為了釐清黃碧雲是否受他人指示，以及涉案共犯的立委盧縣一等人還未到案，因此屏東地方法院裁定羈押禁見。

屏東地方法院指出，黃碧雲負責國民黨選務工作，與組發會專委李德全、立委盧縣一及盧縣一助理張芳碩等人，於今年1、2 月在臺北市國民黨1樓組發會辦公室或中山廳，抄寫該黨電腦或名冊內之黨員姓名、身分證統一編號、出生年月日及戶籍地址等個人資料後，2月6日送件至中央選舉委員會而提出立法委員伍麗華之罷免案，但發現名冊有1017人不符資格，遂要求領銜人張芳碩補件，又以同樣不法手段，補提偽冒代抄之提議人名冊予中央選舉委員會，嗣經查對，仍有504人不符資格。

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全案審理時，黃碧雲坦承有交代抄寫提議書之事實，共犯及證人也坦承，涉犯刑法第216 、210 條之行使偽造文書罪、個人資料保護法第41條之妨害個人資料使用罪、公職人員選舉罷免法第98條之2等罪之嫌疑重大，由於尚有共犯盧縣一等人未到案，黃碧雲是否受他人指示，需要釐清，有勾串共犯或證人之虞，所以認為有羈押之必要並禁止接見、通信，該案可抗告。

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