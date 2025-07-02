黨員信曝光！ 黃國昌要小草726出門投不同意

柯文哲昨開庭，民眾黨小草聚集在北檢外抗議聲援，民眾黨黨主席黃國昌到場聲援。（資料照）

2025/07/02 15:39

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免將進入投票階段，民眾黨主席黃國昌今日發布黨員信呼籲支持者，7月26日出門投下不同意罷免。黃國昌說，他要拜託所有支持柯文哲前主席、民眾黨、台灣民主法治的好朋友們，一起為台灣民主起身行動，一起為司法正義勇敢奮鬥，守住監督制衡的力量，守護民主法治的火苗。

黃國昌指出，今天稍早，他已經正式在台灣民眾黨中央委員會上宣布，本黨全體黨公職全力奧援高虹安市長以及在野24位立法委員面臨的無差別罷免案，對民主進步黨所發動的大惡罷說不。

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黃續指，自去年520賴清德上任以來，台灣引以為傲的民主法治急遽倒退，社會也因為民進黨惡意散佈仇恨、操作對立，而愈加撕裂。賴清德恣意濫權，面對不同意見，即以「青鳥會飛出來」恫嚇人民，肉搜、獵巫、網路霸凌盛行，民進黨的立法委員更親自向國人示範如何「公審」無辜民眾。

更令人不寒而慄的是，黃國昌指控，「司法工具化」在賴清德主政下達到極致，利用司法追殺政敵、整肅異己，不僅製造寒蟬效應，更直接拔除賴清德眼中的「雜質」。柯文哲前主席遭羅織入罪，毫無金流證據、只有某時地，被濫權關押超過9個月，正是賴清德向台灣社會赤裸裸地展示如何操弄司法追殺政敵。

黃國昌聲稱，更令人憤怒且難過的是「檢察官鷹犬化」愈加嚴重，為了完成「上面」所交代的任務，不惜違反法令，恫嚇、脅迫被訊問人，甚至是強加嫁禍之詞在偵訊筆錄之中。

國家機器的違法濫權，逼死了一條寶貴的生命。黃國昌說，當事人對檢察官沈痛的控訴，這群民進黨控制的鷹犬爪牙不要說認錯道歉，連出來面對的勇氣都沒有，繼續冷眼睥睨，在法庭上大言不慚地說這是「合法偵訊技巧」，傲慢的嘴臉，令人作嘔。昨日彭副市長妻子的離世，他同樣感到痛心與不捨，當彭撕心裂肺喊出「這個國家怎麼了」，對於司法改革的急迫性，就如同一塊沈重的責任，督促我們不能停下腳步。

黃國昌認為，上任超過一年的賴清德，除了讓台灣社會撕裂到前所未見的境地，人民真正關心的民生經濟與民進黨曾經許諾的重要改革，則徹底繳了白卷，執政成績一片蒼白。賴清德不僅不思反省，反而變本加厲，以「團結」為名的演講，將反對者斥為「雜質」，專制獨裁的心態表露無遺。

此時此刻，台灣正面臨關鍵的選擇，黃國昌喊話，民進黨發動的大惡罷，就是要消滅任何監督制衡的力量，一旦讓民進黨得逞，將無法停下賴清德將台灣帶往專制獨裁的道路，所有的制度改革、福國利民法案將被翻盤沒收，台灣的民主法治亦將土崩瓦解。「我們無法容忍，民主前輩用血淚換來的自由民主葬送於此，我們更無法接受，下一代不能再腳踏這片民主的土地，呼吸自由的空氣。」

民眾黨主席黃國昌寄給黨員的信。（民眾黨提供）

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