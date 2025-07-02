大罷免一定成！ 曹興誠：傅崐萁造勢不受訪 只敢在同溫層造謠

反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會，反共護台志工曹興誠（左三）等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）

2025/07/02 15:07

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁等24席立委將於7月26日舉行投票，反共護台聯盟今日宣布，將在7月5日舉辦雙北大車掃、立院造勢晚會等活動。聯電創辦人曹興誠在會中重申，大罷免的主訴求就是保護台灣主權對抗親中賣台立委，並痛批傅崐萁不敢受訪，只敢在同溫層造謠、說謊。

曹興誠指出，面對大罷免，國民黨在垂死掙扎中做了很多活動，但本次大罷免訴求非常簡單，就是要保護台灣主權、對抗中國侵略，「我們為什麼要罷免？因為國民黨親共違背職務，我們要抗中保台，他們則是親中賣台。」

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曹興誠續指，自大罷免以來，國民黨立委完全閃避他們賣台親共的事實，反而拼命移轉焦點說總統賴清德獨裁，現在剩下不到一個月的時間，希望讓大家了解，他們的主要訴求是「保護台灣主權、對抗中共侵略」。

此外，曹興誠也提及，傅崐萁召開造勢大會，卻不敢讓媒體採訪，因為傅講的話不敢公諸於眾，只能在同溫層造謠、說謊。同樣的道理，國民黨主席朱立倫、傅崐萁、戰鬥藍發起人趙少康應與他和沈伯洋公開辯論談罷免與反罷免，但他們卻不敢。

「如果賴清德獨裁，你們還能每天在那邊囂張跋扈？」曹興誠強調，大罷免一定要成功，剩下時間要把握，沒人願意活在中共的獨裁社會，絕大多數選民都會了解這次大罷免的本質，一定會出來投票，大罷免一定會大成功。

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