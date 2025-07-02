組發會副主委遭押 朱立倫：檢調人員良心不知道到那裡去了

國民黨主席朱立倫2日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2025/07/02 15:14

〔記者施曉光／台北報導〕檢方偵辦民進黨立委伍麗華罷免案提議書涉嫌偽造文書等案，昨天約談國民黨相關人士後將國民黨組發會副主委黃碧雲聲請羈押禁見，屏東地院今日裁准羈押禁見，同案被告國民黨專委李得全新台幣50萬元交保，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時批評檢調單位已經變成「東廠」，檢調人員的良心不知道到那裡去了，而且是非已經被顏色遮蔽，公理正義被升官發財給擋住。

朱立倫呼籲，726大罷免投票有賴全體國人用最大的團結力量守護，大家一定要站出來投下不同意罷免票，目前國民黨在全台有24位立委分別舉辦相關活動，希望所有好友給予支持，有關國民黨各區域聯防以及大型活動，從本週末將從台北市負責起跑，接下來他還會到新北市、桃園市、台中市等各地區域造勢活動，「選前之夜」國民黨會辦一場超大型的「戰獨裁、反惡罷」造勢。

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，對於民進黨辦藍不辦綠、小案大辦、無限上綱，在國民黨各地方黨部不斷大搜索、大約談、大收押，相信民眾感慨良多，台灣的司法不應該變成「東廠」，他也聽到很多曾經在檢調單位服務過的朋友說，很多人今天已經不認識司法單位，檢調單位都變成「東廠」，檢調人員的良心不知道到那裡去了，而且是非已經被顏色遮蔽，公理正義被升官發財擋住。

朱立倫並呼籲所有有良心的檢調人員想一想，什麼叫做辦藍不辦綠，綠營有黨證就可以萬事OK，什麼叫做小案大辦，過去類似案件有這樣辦嗎？他還說，這是民眾最大的疑慮，也是再一次沉重的呼籲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法