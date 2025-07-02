喊話朝野「和者不論理」 王世堅：在野勿曲解總統、在朝別放大鏡針對

民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

2025/07/02 15:13

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德「團結國家十講」已進行到第四講，國民黨、民眾黨對此砲聲不斷，民進黨立委王世堅表示，整個社會都希望朝野政黨放下嫌隙、求同存異，在野曲解總統談話不好，同樣的，在朝者也不能用放大鏡針對在野，「和者不論理」，大家若要和，就不要再論這些枝節的東西。

王世堅表示，國家現在所面臨的問題比以往多太多，他一直認為朝野都應該展現氣度跟胸襟，朝野對立、惡鬥不是民眾想看到的，朝野之間當然有一些不同看法，但整個社會都希望朝野求同存異，共同為國家社會找出解方、應對現在遇到的險境，這才是對的，也是社會所冀望。

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王世堅認為，大家應該立刻誤會冰釋、合作，不要再論其他吵架的道理，既然要合，就放下嫌隙，共同面對國家的困難險境，團結合作才更有力量，民眾不想看到朝野對立甚至惡鬥，誰講一句話就擴大解釋甚至曲解，這是不好也不對的。

王世堅指出，在野黨曲解總統談話，這不好，同樣，在朝者也不能用放大鏡針對在野，講幾句不對的、做得不好也不用放大解釋，現在面臨的很多問題，遠比大家每天討論這些沒營養的重要，民眾每天辛苦工作、過生活，結果看到政治上是這樣子。

王世堅說，什麼時候和解？隨時都可以，老一輩的都有教導「和者不論理」，大家若要合，就不要再論這些枝節的東西。

另外，對於涉京華城案的台北市前副市長彭振聲昨在庭內等候開庭時突然接到妻子墜樓噩耗，崩潰哭喊「先前認罪是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了。」王世堅表示，他跟彭振聲很早認識，沒有私交，但就公務接觸，印象中的彭中規中矩、守法守規，發生這樣的遺憾天人同悲，社會也都很同情，希望他多保重。

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