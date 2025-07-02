網傳726無投票通知單 中選會斥造謠：投票前2日分送、無單也可投

中選會說，無論是立委罷免案或市縣長罷免案，與其他的重要選舉、補選、公投等都有投票通知單。（記者李文馨攝）

2025/07/02 15:45

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案定於7月26日投票。中選會表示，網傳造謠惡意誣指中選會726罷免投票不給投票通知單，事實上與法令規定、事實基礎有所不符，並強調，投票通知單於投票日2天以前就會分送，且就算無通知單符合資格者仍可投票。

對於網傳選務機關會作票，中選會表示，這是在打擊全國23個選務機關，也是詆毀22個市縣政府、368個鄉鎮市區公所，更是蔑視不同黨派或主要候選人、罷免正反雙方所推薦的監察員與任何公眾在開票時所做的共見共聞之監督；並強調，各地方縣市首長皆經中選會認證而當選，中選會的電腦計票票數與各投開票所票數相同。

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針對近日謠傳罷免投票無通知單，中選會說，無論是立委罷免案或市縣長罷免案，與其他的重要選舉、補選、公投等都有投票通知單，且投票通知單是由各市縣政府戶政事務所依法編造印製，並由鄉鎮市區公所依照規定而於投票日2天以前就會分送至各家戶，且就算沒有投票通知單，若符合選舉人或投票權人資格者，還是可以投票的。

中選會批評，網傳造謠卻惡意誣指中選會此次726罷免投票不給投票通知單，或刻意說中選會將晚給投票通知單等等，實則皆與法令規定、事實基礎有所不符，目的是藉由認知站打擊全國23個選務機關，並傷害中華民國台灣長年得來不易的民主果實。

此外，中選會重申，有關提議前死亡、連署前死亡的各該罷免案之查對統計，是各市縣政府戶政事務所依法查對出來的結果，網傳造謠卻指中選會查對不公或選務機關只辦藍不辦綠，則與法令規定、事實基礎皆有不符；實際上，無論是罷藍、罷綠的各該罷免案，只要有死亡連署或偽造情事者，選務機關都依刑事訴訟法予以職務告發，並沒有任何差別待遇。

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