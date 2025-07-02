獨家》彭振聲認罪說詞曝光 後悔在都委會沒有「表決」京華城案

台北市政府都發局於2020年9月21日回覆京華城的函文。（讀者提供）

2025/07/02 14:50

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，從偵查到審理期間均坦承犯行，現階段是否翻供引起外界關注，本報掌握，彭當時向檢廉坦承，自己明知京華城公司提出的方案四無法令依據，仍在都委會決議下通過，讓京華城不法取得20%容積獎勵，他更吐露心聲，自己最後悔的事，是當時在都委會的會議中，沒有用表決的方式處理這個案子。

本報掌握，彭振聲在檢廉多次訊問下，均承認涉犯圖利罪，在明知京華城提出的方案四無法令依據的情況下，讓京華城取得20%容積獎勵。其中偵辦小組提出，台北市政府都發局於2020年9月21日回覆京華城的函文，內容提及「案址非屬都市更新地區，應先釐清引用法令條文之適法性」，並以此詢問彭是否違背法令?

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彭振聲回應，如果引用都更條例就是違背法令，他稱自己之前一直有在擋，比如陳情案、研議案、專案小組會議，委員會都沒有通過，但台北市前市長柯文哲先是指定都發局當PM，都發局是最專業的機關，才會在2020年10月12日專家諮詢會議中，想出改走都市計畫法第24條這個方案四，接著柯文哲市長又找他當PM，就是有意照方案四的方向進行。

檢廉進一步提問，2021年4月21日柯文哲指定都發局為私人申請案的PM，要都發局積極協助辦理，把本該依法行政、為申請案適法性把關的都發局，轉而為該申請案積極協助的角色，是否如此？彭振聲回稱，一般市長指定PM，就是告訴被指定的公務員儘量完成這件事，而這件確實有機關必須依法行政的義務，卻與申請人的個人利益結合在一起，造成利益衝突的問題。

最後，彭振聲也向檢方吐露心聲，他對京華城案沒有個人偏好，但從柯文哲於2021年8月10曰指定他當京華城案的PM開始，原本想說照會議結論辦理，但現在想到最後悔的事，是當時在都委會的會議中，沒有用表決的方式處理。

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