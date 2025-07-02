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    罷免案8/23投票 馬文君、游顥喊話選民投「不同意票」

    立委馬文君（前排右）指她已用大選規格備戰。（記者陳鳳麗攝）

    立委馬文君（前排右）指她已用大選規格備戰。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/02 14:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委馬文君、游顥罷免案成案，中選會並定8月23日投票，被罷免人馬文君表示「早已用大選規格備戰」，對自己問政和地方建設有信心，請選民出來反惡罷；游顥則說，曾爭取於7月26日投票未獲中選會同意，會用政績來爭取民眾認同，請民眾出來投下不同意罷免票。

    馬文君表示，成案是意料之中的事，她與團隊早已備戰，會以大選規格來面對三階投票，請鄉親8月23日出來投下不同意罷免。而對自己在國會問政，地方建設與服務的成績都有信心，一定能戰勝惡意罷免。

    馬文君說，柯建銘老早劇透7/26、8/23兩波投票，中選會還要想出劇情來配合演出，這些日子，為了搞惡罷，各種司法迫害，行政不公，請大家看不下去就出來投不同意罷免。

    游顥則指出，在兩個罷團連署補件送件後，他和馬文君就一再建議中選會能併在7月26日投票，但現在中選會還是決定8月23日投票，對此表示尊重。但罷免撕裂族群，不是真民主，自己就任後有很多政績，會用政績來爭取選民的認同，也請民眾能出來投下不同罷免票，守護南投的立委游顥和馬文君。

    立委游顥（前排右2）指他會用政績爭取選民認同，希望大家投下不同意罷免票。（記者陳鳳麗攝）

    立委游顥（前排右2）指他會用政績爭取選民認同，希望大家投下不同意罷免票。（記者陳鳳麗攝）

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