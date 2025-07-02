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    青鳥重返立院衝大罷免！「罷免是愛、反共護台晚會」週六登場

    反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛、反共護台晚會」記者會，聯電創辦人曹興誠（左三）等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛、反共護台晚會」記者會，聯電創辦人曹興誠（左三）等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）

    2025/07/02 14:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁等24席立委罷免案將於7月26日舉行投票，反共護台聯盟今日宣布，將在7月5日本週六在立法院外濟南路舉辦首波大型造勢晚會《罷免是愛、反共護台晚會》，除了有雙北12罷免團體參與，更邀請花蓮教育界傳奇「葉罷」老師、導演林正盛等多位藝文界人士助講，並將在雲林、桃園、台中等各縣市陸續舉辦晚會。

    反共護台志工聯盟發言人Molly表示，7月5日雙北串騎青鳥冬鹿，匯聚起雙北12個罷團，匯集超過雙北超過40萬以上的民意，與對台灣的愛。這份愛也從雙北向外輻射到台灣各地，公民團體共收集了超過130萬份以上的連署書，每一張聯署書，就是每一封寫給台灣的情書，也是祈禱台灣安全順遂的平安符。

    「罷免不是仇恨，罷免是愛。」Molly說，邀請大家一起，用行動來守護台灣，罷免是愛，我們一起反共護台。《罷免是愛、反共護台晚會》延續車掃遊行的活動，與各行各業的民意心聲聚集在「大罷免行動」的源頭，就是立法院外的濟南路，大家聚集在此，發出來自百工百業的聲音，堅定我們對台灣這塊土地的守護之心。

    Molly說明，這場晚會活動，除了邀請雙北共12個團隊齊聚現場外，也邀請了花蓮教育界傳奇，葉春蓮「葉罷」老師。她是這一次公民大罷免中花蓮罷傅的指標人物，葉霸老師近日領著千歲團步行，每一步，都是她愛著台灣的證明，每一步，也都是她翻轉花蓮的累積。

    Molly續指，花蓮的藝術家潘小雪、紀錄片《民主，練習中》導演楊正欣、柏林影展銀熊獎最佳導演林正盛、台灣知名的劇團「阮劇團」等藝文影視界重要人物，他們會持續邀請各界支持大罷免且反共護台的嘉賓，最新的活動資訊請持續關注雙北12個罷免團隊的官方社群。

    此外，7月5日台北場是一個開始，Molly預告，接下來，全台都會持續「罷免是愛、反共護台」的活動，接下來7月11日在雲林，7月12日在桃園，7月18日在台中，7月19日在新竹，7月20日會前往花蓮市。

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