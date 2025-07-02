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    朱立倫：「團結國家十講」不但是「亂台十講」 也是「造謠十講」

    國民黨主席朱立倫2日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫2日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

    2025/07/02 14:55

    〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統昨晚發表國防主題的「團結國家十講」第4講演說，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時批評賴總統，身為三軍統帥竟然帶頭造謠，完全不是事實，所謂的「團結國家十講」不但是「亂台十講」，也是「造謠十講」，目的就是為了搞鬥爭與惡罷，所以也是「鬥爭十講」，有一個為了鬥爭、分裂而造謠，只會造謠亂台的總統，這是台灣的大不幸。

    朱立倫表示，國民黨從過去到現在都重視國家安全與國防，更有支持國防預算的決心，他已多次表達「雙D戰略」就是要有國防與對話交流，降低兩岸衝突風險，確保全民安全，而且對於強化國防，他也多次強調必要的國防預算一定支持，他要再次鄭重提出，對於今年度所需國防特別預算，尤其是重大軍事採購預算，加強國土防禦韌性、社會安全韌性的預算，國民黨一定支持，估計3項預算金額合計可能會讓國防預算超過GDP3%以上，甚至高達3.5%，國民黨都願意支持。

    朱立倫強調，現在立法院提出有關經濟、關稅貿易戰所需振興經濟特別預算，卻把國土防禦韌性、社會安全韌性預算大約1500億放在經濟、關稅貿易戰方案，這叫「牛頭不對馬嘴」，國防預算怎會放在其中呢？1500億預算應該是納入國防特別預算中，他並再次強調，國民黨支持國防預算，但不能盲目的放到振興經濟方案中。

    此外，朱立倫指出，一般年度預算審查，朝野也都重視國家安全，多位國防外交委員會藍營立委都支持國防預算，因此通過的預算金額創下新高，刪減幅度為歷史最低，只有1%，而且有取得民進黨立委的同意，但遺憾昨天賴清德做為三軍統帥，竟然帶頭造謠，指責在野黨亂砍預算，不同意特別預算放入國土防禦韌性與社會安全韌性特別預算，這完全不是事實，而且有關凍結預算，也已經解凍，因此，賴清德所謂的「團結國家十講」不但是「亂台十講」，也是「造謠十講」，目的就是為了搞鬥爭與惡罷，所以也是「鬥爭十講」，有一個為了鬥爭、分裂而造謠，只會造謠亂台的總統，這是台灣的大不幸。

    朱立倫還說，賴清德的每一講，都顯露出爭議，不論是在國家定位或憲法認知，全都只是基於其台獨建國理念，想要建立台灣民族，制定台灣新憲，台灣因為賴清德的意識型態，造成對立、分裂與鬥爭，非常不幸。

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