力衝大罷免！7/5首波雙北機車大掃街 路線圖一次看

反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會，反共護台志工曹興誠（左三）等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）

2025/07/02 14:45

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁等24席立委、被停權的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日舉行投票，反共護台聯盟今日召開「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會宣布，將於7月5日本週六展開雙北大型機車車掃串聯行動，並公佈路線圖，歡迎支持者沿路揮手加油，一同罷免親中立委。

雙北大罷代表伊碇罷指出，他們將於7月5日展開《雙北串騎．青鳥冬鹿》大型機車車掃串聯行動，並於當晚在濟南路舉辦的《罷免是愛．反共護台》公民晚會，這兩場行動，一動一靜，象徵的是台灣公民社會的雙重回應，「我們不只上街罷免親中立委，也要站出來守護我們的民主自由跟主權。」

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伊碇罷續指還記得那幾天，面對國會擴權、憲政癱瘓、財劃法黑箱，一場又一場的民主人民運動凝聚了上萬人，聲援台灣的民主、「當時我們就站在青島東路」。同時間，台灣網路上也出現了一個有趣的諧音梗「青鳥」、「冬鹿」，代表台灣人對民主的珍惜與愛護、「也代表我們對主權、自由的堅持」。

可惜的是，那10萬人的聲音，藍白立委都視而不見，伊碇罷直言，這群青鳥冬鹿，化作今天一區一區的罷免團隊，要用憲法賦予人民的罷免權，做出他們對台灣的愛與責任。

伊碇罷說明，這次的車掃遊行，他們分為兩條線包含台北罷騎、新北罷騎，並將於景美捷運站附近合體，最終一同騎進濟南路，直達公民晚會現場。台北罷騎的路線由汐止出發，由「齊心斷翔」車隊從南港展覽館附近與「港湖罷銹」、「港湖除銹」接棒；接著在大直美麗華，與「山除薇害」會合；復興八德，交棒給「剷除黑芯」；基隆和平圓環，連線「大安強強滾」、「台灣出來罷」；最後在台電大樓站，與「文山退葆」合體，完成台北車隊最終車掃行動。

新北罷騎部分，伊碇罷說，由「罷洪！刻不容楷」從淡水、泰山、林口多點出發；在新海橋交棒給「板橋大刪元」；環球購物中心與「倫刪立舒」、「無獻清林」接力；秀朗橋與「新店拔羅波」合體，完成新北車隊最終車掃行動。最後，雙北兩線的車隊將在景美捷運站匯集，合體後沿羅斯福路前進，一路騎向終點濟南路的《罷免是愛，反共護台》晚會現場。

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