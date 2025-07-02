打臉黃國昌「示範帶」自爆聽訊問音檔好幾遍 北檢傳張啓楷查來源

台北地檢署今日首度以證人身分傳喚民眾黨立委張啟楷，釐清張所稱聽過的柯文哲案偵訊光碟來源。（讀者提供）

2025/07/02 14:36

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌6月時在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，播放一段「京華城案偵訊音檔」，鄭認為不妥，質疑「是不是AI生成？」黃稱是「示範帶」，引起外界抨擊，有民眾因此告發黃國昌偽造文書等罪，同黨立委張啓楷還稱他們早把柯文哲案檢察官偵訊的光碟聽了好幾遍；台北地檢署今日首度以證人身分傳喚張啓楷，釐清張所聽的偵訊光碟來源；張啓楷下午近2時許完成報到後，面對媒體詢問表示，今天來善盡公民的義務。

黃國昌是在6月16日播放這個所謂的「示範帶」，法務部當時就強硬回應稱，黃國昌未說明錄音檔來源、製作方式及是否為經合法程序取得，執此真偽不明檔案作為質詢使用，質疑檢察官有不正訊問情形，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

請繼續往下閱讀...

法務部表示，訴訟程序中取得的偵訊影音資料，是供訴訟準備與防禦使用，若律師將閱卷取得的資料作目的外使用，恐有違反個人資料保護法之虞，倘該行為經法院判刑確定，依律師法規定，律師應付懲戒。

法務部指出，若將真實偵訊影片進行剪輯，並惡意扭曲內容、詆毀司法人員或司法機關，情節重大者，將構成應受懲戒事由。若有偽造或變造情形並公開散布，使社會大眾誤信為真，亦可能構成行使偽變造文書等罪責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法