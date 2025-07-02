新竹大矽谷計畫零進度 綠營批竹市府找錯單位甩鍋中央

新竹大矽谷計畫零進度，市議會民進黨團批新竹市府根本找錯單位且甩鍋中央。（記者洪美秀攝）

2025/07/02 15:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府爭取將竹科X二期列入國家重大建設桃竹苗大矽谷計畫，遭國發會函文應向相關單位申請，市府解讀是遭中央退回。對此，市議會民進黨團今天再度針對竹科X二期的頭前溪沿岸都市計畫案提出質疑，議員曾資程批此都計案從報審至今近20年，時空背景全然不同，都市計畫內容與當時地方說明會有很大的變化，市府不思檢討，依都計流程向市民說明，不向內政部提案就甩鍋中央，是對市民的負責態度嗎？

他更批市府的不作為與少數人的黑箱操作，要決定城市未來發展很不妥，籲市府盡快召開公聽會，向市民說明。市府對此尚無回應。

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曾資程說，市府宣稱此案2008年即報內政部審議至今仍在程序中，但都市計畫從報審到現在將近20年，時空背景已全然不同，新竹科學園區進入X計畫2.0時代，桃竹苗大矽谷願景也呼之欲出，這些重大變化，地方卻一無所知。市府稱有舉辦說明會，但說明會距今已超過10年，市府將黑箱都市計畫強行套用，要市民買單，是否太過草率？

市府強調「內政部尚未審議通過」是中央阻礙，但事實上是市府不清楚流程、找錯單位，導致都計案陷入膠著。換句話說，市府應找內政部主管機關依據法定程序提案，不是將責任推給國發會，轉怪罪中央，這是方向錯誤、責任推諉的典型案例。

市議員楊玲宜及劉崇顯都說，新竹大矽谷計劃自去年由行政院核定國家重大建設計畫後，進度至今原地踏步零進展，突顯竹市府消極、甩鍋中央掩蓋自己施政無能的態度，且對新竹的城市願景未規畫，不把市民權益擺首要，呼籲市民7月26日站出來投同意罷免，讓新竹重開機。

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