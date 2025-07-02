罷免案成立8/23投票 馬文君、游顥回應了

國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，中選會訂於8月23日投票。（資料照）

2025/07/02 14:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，中選會訂於8月23日投票。馬文君表示，成案是意料之中的事，她與團隊早已備戰，會以大選規格來面對三階投票；游顥批評，真正的民主不是在賴清德把大家視為雜質的情況之下，操作罷團假借公民之名對廣大的國民進行圍剿，請鄉親8月23日務必出來投下不同意罷免票。

馬文君批評，民進黨團總召柯建銘老早劇透就是7月26日、8月23日兩波投票，中選會還要想出劇情來配合演出，這些日子，為了搞惡罷，各種司法迫害，行政不公，民進黨無所不用其極。她懇請鄉親，如果你也看不下去，8月23日務必出來投下不同意罷免，她對自己在國會問政，地方建設與服務的成績有信心，一定能戰勝惡意罷免。

請繼續往下閱讀...

游顥表示，如同柯建銘所上好的劇本一樣，就是在8月23日投票， 這個時間需要南投的鄉親一起走出來，我們希望是真正的民主，而不是賴清德把大家視為雜質的情況之下，操作罷團假借公民之名，對我們廣大的國民進行圍剿。在這過程中他看到太多的顛倒是非、胡亂造謠，甚至襲擊民眾挑起對立跟撕裂。

游顥說，希望南投鄉親能夠睜大眼睛，在8月23號一起出門投下同意罷免票，我們用真正的民意，還有我們要守護真正的民主，讓賴清德知道，民主的社會台灣的社會要的是和諧繁榮，並不是賴清德所要的撕裂以及對立的台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法