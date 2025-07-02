葉元之自稱「認真」立委 陳培瑜列惡行惡狀：值得被罷免！

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

2025/07/02 15:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委賴瑞隆、吳思瑤2人今天參加公民團體「板橋大刪元」的市場掃街宣傳活動，相挺罷免藍委葉元之，葉元之則反批，大家可以去查立法院網站公開資訊，他的質詢數超過100次，是吳思瑤跟賴瑞隆的好幾倍，認真的人要被打混的人罷免，放牛班要罷免資優班，有公道嗎？對此民進黨立委陳培瑜PO出葉元之「豐功偉業」，直言葉元之惡形惡狀，完全值得被罷免！

陳培瑜在臉書PO文表示，葉元之發文說自己是「認真」的立委，到板橋宣講罷免的吳思瑤、賴瑞隆很閒、是「不認真」的立委，她也是板橋小孩，實在非常不屑葉元之，所以有必要再幫大家回顧他的「豐功偉業」。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜指出，葉元之只顧上電視，不去立院開會。去年上任後第一次教文委員會質詢，就因為上通告而缺席，審查機密預算時，違法用手機大開直播，洩漏國家機密。事後竟還狡辯沒看提案內容，就直接表決，完全怠忽職守。

陳培瑜續指，葉元之跟著傅崐萁通過賣台法案！國會擴權、離島引進中資、提案弱化民防、中配入籍6改4、刪除「吳斯懷條款」、提高罷免門檻、惡刪總預算，葉元之通通都有參與；國會擴權、三大惡法不敢記名表決，不敢留下紀錄。

陳培瑜直言，葉元之惡形惡狀，完全值得被罷免！吳思瑤、賴瑞隆都是多年來公督盟認證的優秀立委，不像葉元之一樣怕罷免才假認真！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法