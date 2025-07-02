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    罷馬、游8/23投票 2罷團：陸空戰齊發、7/26後全國志工湧入助陣

    南投立委馬文君、游顥罷免案，中選會今天宣告成案，並定8月23日投票。（資料照）

    南投立委馬文君、游顥罷免案，中選會今天宣告成案，並定8月23日投票。（資料照）

    2025/07/02 14:25

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投立委馬文君、游顥罷免案，中選會今天宣告成案，並定8月23日投票，罷馬、罷游團隊得知後強調「全力備戰」，會陸戰空戰併行，並深入巷弄向民眾說明馬游在立院通過的法案對民生、國家的影響，理性說明爭取認同。7月26首波罷免投票結束後，全國罷免志工將湧入南投縣助陣，會更強化巷戰的戰力。

    中選會今天宣告南投立委馬文君、游顥罷免案成案，兩罷團對8月23日的投票日期表示「憂喜參半」，憂的是被罷免的馬文君、游顥，有經費和行政資源，準備的時間也跟著變多；但喜的是罷團有較充裕的時間進行同意罷免宣傳，且7月26日全國24個罷免案投票結束後，全國罷免志工就會進入南投縣支援打陸戰和空戰，尤其是深入家戶的拜訪說明，能有更多人力加入。

    罷馬領銜人曾郁凱表示，因為罷團的經費和行政資源不如馬文君，馬文君的看板已經在選區內高掛，罷團志工將到各看板拍同意罷免的照片、影片，放在網路宣傳，同時也會研擬先前不曾打的議題文宣，請志工深入巷弄向民眾說明，讓民眾了解馬文君在立法院做了什麼。

    罷游備補領銜人葉宥豆也說，經二階連署的過程，了解地方民眾需要的是理性說明論述，讓他們了解為何要罷免游顥，及他到底提了或通過什麼法案，像游顥去中國、到澎湖設服務處，就很多人是經說明才知道，因此接下來會持續深入家戶說明溝通。

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