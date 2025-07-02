南市府秘書長方進呈7/16退休 42年公職生涯零負評

南市議長邱莉莉（左3）代表議會致贈禮物歡送市府秘書長方進呈（右3）榮退，市長黃偉哲（右2）也肯定他「零負評」。（記者蔡文居攝）

2025/07/02 14:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府秘書長方進呈將於7月16日屆齡退休，42年來的公務生涯，為人謙和且零負評，台南市不分黨派議員均給予高度肯定。今天台南市議會第4屆第5次定期大會閉幕，議長邱莉莉代表議會致贈禮物歡送榮退，多位議員紛紛與他擁抱，表達肯定與祝福。

對於接任人選，台南市長黃偉哲表示，許多議員即便有不同的見解和看法，但對秘書長方進呈是一致「零負評」，方進呈為14職等的文官長，戮力從公，不僅協調各局處間的行政事務，也在市政推動上貢獻卓著，其敬業精神與作風深獲各界信賴與肯定，但受限於年齡，必須退休，大家對他都非常感念，由於秘書長一職是13至14職等的文官，目前尚無人選，會尋覓適合的人選來出任。

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方進呈將於本月16日65歲屆齡退休，出身基層，第一個公職任職於原台南縣政府工商課，後來曾於黃大洲市長時代到台北市政府任職2年，之後又回到台南。在台南縣市合併前曾任南縣經發局長，後來擔任台南市經發局長、副秘書長，7年多前接任秘書長迄今。

方進呈表示，42年來的公職生涯，絕大多數時間都在協助台南的工商產業發展，協助推動成立多個工業區，包括永康工業區、樹谷園區、柳營科技園區、新吉工業區等，另外南科、沙崙智慧園區是台南未來發展的兩大引擎，有幸參與其中。未來退休後的生活規劃，會先休息一段時間再說，平常就有在爬山，也會繼續保持下去，退休後最重要的是把身體照顧好。

南市府秘書長方進呈將於7月16日屆齡退休，不分黨派議員對他高度肯定，紛紛與他擁抱，給予祝福。（記者蔡文居攝）

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