談彭振聲事件 李忠憲：責任越大別以為可以假裝沒事

學者李忠憲。（資料照）

2025/07/02 14:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市副市長彭振聲捲入京華城弊案，彭妻昨（1日）輕生，民眾黨對此痛罵「政府逼死人」，更召集支持者包圍北院。對此成功大學教授李忠憲表示，彭振聲的悲劇提醒我們，當職位越高、責任越大，別以為可以假裝沒事。

李忠憲在臉書PO文表示，彭振聲的太太跳樓輕生，之前陳佩琪說柯文哲的甲章都是彭振聲蓋的，柯文哲完全不知情，如果他承認了，柯文哲恐怕什麼事情都沒有，他當柯文哲的副市長，恐怕從未真正想過，當初自己蓋下的每一個章，終有一天會撞到自己家門前，在柯文哲底下當官的人，我還認識不少個，很多在了解柯文哲的過程中逃跑，一開始我出國之前曾經去拜訪留學德國的周麗芳老師，她是最早的副市長，後面包括林欽榮等幾個人當過柯文哲的副市長，這些人為什麼沒有彭振聲的命運？

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李忠憲指出彭振聲的悲劇提醒我們，當職位越高、責任越大，別以為可以假裝沒事，真正的強者不是外表多堅強，而是他們知道，真正的美德和勇氣，都是從內心裝進去的，就像尼采說的：「一切的美德都是強者的東西。」因為只有強者，敢面對自己杯子裡裝的是什麼，也有能力把它換掉。

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