批賴清德講在野刪國防預算 趙少康：騙國人、國軍、國際 根本騙肖

前中廣董事長趙少康等人2日就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會。（記者廖振輝攝）

2025/07/02 14:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨發表團結十講國防談話，前中廣董事長趙少康今召開記者會批評，團結十講沒有一講是要團結的，每一講都造成更多的對立，根本在撕裂國家，賴清德就是想要在726大罷免之前全都講完。且昨天賴清德講在野刪國防預算全部都是騙騙騙，騙國人、騙國軍、騙國際，三騙，「根本是騙肖」。

趙少康表示，賴清德昨天說支持國軍待遇的提高，但藍白要幫國軍加薪，民進黨不是全部反對嗎？只是不敢提覆議而已。還說什麼商務艙，那空軍一號給勞苦功高的將士給他們坐嘛，台灣國際航空有幾個商務艙？通常都很滿，連升等都很困難。

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趙少康還說，昨天賴清德講在野刪國防預算都亂講，就是全部騙騙騙，騙國人、騙國軍、騙國際，三騙，「根本是騙肖」。而且凍跟刪不一樣，該解凍的都解凍了，根本沒有什麼刁難，賴清德還說雖然都解凍了但還是會引起國際誤會，但真的跟國軍有關的預算只刪減1.8億，哪比預算不刪減的，是民進黨去國際騙刪很多才會造成誤會，在野哪有反對國防預算，民進黨都這樣去騙美國國會議員和政府。

前空軍副司令張延廷表示，賴清德說防衛韌性，其實主戰部隊最重要，民間是動員出來的，平常沒訓練的，怎麼會變主角，主戰變配角，這有必要做調整，這就是政治分贓的關係，外行領導內行，大家很辛苦，但國軍沒戰力，「將帥無能累死三軍」。

張延廷也提到，我們面對的是中國大陸這種強大的敵人，但賴清德卻不去幫忙買先進裝備，例如台灣一架F-35都沒有，台美關係不是有史以來最好嗎？還有當初年改民進黨說軍人是米蟲，賴清德應該出來道歉，說民進黨會悔改、認錯。

軍事評論員張競則批評，總統府幕僚素質太差，給了許多錯誤的數據，有陷害總統嫌疑，還被民眾黨打臉，總統要自清門戶。且賴清德昨天對要跟中共對抗的海巡兄弟的優良表現和辛苦付出隻字未提，有改善的空間。

張競表示，賴清德說美國國會通過外國軍事融資額度有300億，但這必需通過預算審議，我們的預算書從來沒說要用此額度，所以這300億額度我們從來就沒有用過，只是天空的大餅。賴總統對於國防狀況外行、失控、失常，完全不了解真正運作的狀況，被幕僚蒙蔽，令人遺憾。

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