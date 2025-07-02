國民黨組發會副主委收押 伍麗華籲朱立倫扛起責任

民進黨山原立委伍麗華。（立委伍麗華提供）

2025/07/02 13:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨山地原住民立委伍麗華連署書造假案，國民黨組發會副主委黃碧雲因涉犯偽造文書及違反個資法等罪嫌疑重大聲押獲准；對於最新偵辦結果，伍麗華今天呼籲國民黨主席朱立倫要扛起責任，向原住民道歉，因為他撕裂原住民的情感。

伍麗華今天表示，今年一月媒體報導國民黨黨中央鎖定她為精準罷免對象起，就很清楚罷免的發動來自中央黨部，接著第一階段送件，許多地方族人都跟她說大家都返鄉過年，卻根本沒看到連署站或任何宣傳，怎麼會突然冒出2100份，這點後來也在盧縣一委員接受網路直播訪問時明白地講，遇到過年要如何找人連署，黨中央說：「放心，不會讓你們為難」。

請繼續往下閱讀...

伍麗華強調，到2月底，中選會公布她的罷免案一階提議人死亡連署高達189人，無效連署達3成，再加上許多民眾投訴、媒體報導，可以合理的懷疑這是來自黨中央發動的抄寫名冊，所以在備全證據跟理由後，她也做出提告。

伍麗華表示，她從一開始就是對黨主席朱立倫喊話，希望他不要一面說原住民藍大於綠，又要操弄原住民罷免自己的原民立委。支持檢調，一切依證據來查辦，她還是要重申，希望國民黨高層為自己的組織犯罪行為負責，不要再牽連到更多無辜族人。

屏檢偵辦該案昨為第二波搜索，帶回15人，10人列被告，國民黨中央組發會副主委黃碧雲遭檢方聲押禁見獲准，專委李得全等6人10萬到50萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法