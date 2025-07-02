組發會副主委收押 曹興誠：國民黨如共產黨般可笑

反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會，反共護台志工曹興誠等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）

2025/07/02 13:46

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免將進入投票階段，國民黨推動罷免民進黨民代涉造假連署案遍佈全台，目前全台被檢方起訴人數共計已達93人；而在中央層級的國民黨組發會副主委黃碧雲被羈押禁見後，目前已有23人次被羈押。反共護台志工聯盟三號志工、聯電創辦人曹興誠今日痛批，國民黨日前包圍地檢署的舉止，就像共產黨敢對司法獨立亮劍一樣，相當可笑。

曹興誠中午出席「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會，針對罷免伍麗華連署造假案，屏檢聲押國民黨組發會副主委黃碧雲獲准，成為國民黨中央層級幹部收押首例，曹指出，連署造假國民黨已行之多年，藍委翁曉玲去年修「選罷法」提高相關罰則，現在檢調才根據新法來偵辦。

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「你們搞出來的法案，按照你們的立法執行難道錯了嗎？」曹興誠直言，國民黨現在如同共產黨一般相當可笑，中共前最高人民法院院長周強曾說，三權分立、司法獨立是等錯誤思維，要敢於對司法獨立亮劍，如此思維意指黨大於法。

曹興誠批評，國民黨日前包圍地檢署的舉止，就像共產黨敢對司法獨立亮劍一樣，大家一定要明白，台灣人今天要對抗的是國民黨立委背後的中共老大哥，不能讓他們拿台灣人的納稅錢，去給中共做狗腿。

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