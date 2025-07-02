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    首波大罷免投票倒數 李進勇今親赴台中督軍

    全台大罷免投票如火如荼進行，中選會主委李進勇（左）今天到台中市選委會視察。（記者蔡淑媛攝）

    全台大罷免投票如火如荼進行，中選會主委李進勇（左）今天到台中市選委會視察。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/02 13:42

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票倒數，首波全國有24位國民黨立委罷免投票將在26日舉行，中選會主委李進勇今天（2日）到台中市選委會視察；媒體問及，其中台中市也有廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人；另外中二、中三、中八3個選區二階陸續補件，何時進入三階投票？李進勇說，目前正在查對，將依進度進行。

    中選會今天公布南投縣國民黨立委馬文君、游顥罷免案經二階補件後，確定進入第三階段，將於8月23日投票，其他仍在二階補件的罷免案中，中二顏寬恒、中三楊瓊瓔及中三江啟臣等案近日陸續完成二階補件，何時投票？李進勇表示：「選務工作一步一步來，現在還在查對，要看查對進度。」

    全台大罷免投票如火如荼進行，李進勇今天到台中市選委會視察，他表示，大家很忙、辛苦，特地來慰勞同仁辛苦，順利進行各項工作。

    台中市選委會表示，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3位藍委罷免投票26日舉行，罷免投票通知最慢20日前發送給選民，另公辦電視罷免說明會預計16日至25日之間舉行，可能選在19日或20日週休假日，方便更多選民收看；至於罷免顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等案已進入補件查對，仍待台中市選委會查對與中選會審定。

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