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    國民黨團聲援彭振聲 籲停止司法追殺迫害

    國民黨團副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）2日舉行「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會。（記者劉信德攝）

    國民黨團副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）2日舉行「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會。（記者劉信德攝）

    2025/07/02 13:15

    〔記者林欣漢／台北報導〕台北地方法院1日上午繼續審理京華城案，台北市前副市長彭振聲準備開庭前，接到妻子墜樓身亡消息，瞬間情緒崩潰，當場哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」國民黨團今（2日）召開記者會，全力聲援彭振聲同時譴責司法已經淪為執政黨政治報復的工具。

    國民黨團強調，司法是保護人民，不是去脅迫、逼迫人民低頭，不可以傷害人民，法律講究證據，絕對不能押人取供。台灣司法更不能成為獨裁者整肅異己的工具。國民黨團呼籲國人看清楚現在的司法，哪些人已經淪為執政黨的鷹犬，政治報復工具，一定要在7月26投下不同意罷免票，不能讓國會淪為一黨專政，讓國會繼續發揮監督執政黨的力量。

    書記長王育敏非常沉痛地表示，司法應該是保護人民，怎麼變成是政治報復、整肅異己的工具，把人逼上絕路，由衷希望台灣不要再發生這樣的悲劇。

    王育敏呼籲，如果不願意司法淪喪，不願意看到再有更多人被司法無端的追殺，不願意看到更多的悲劇出現，呼籲國人在7月26日一定要出來投下不同意罷免票。因為現在唯一能夠監督民進黨政府的是國會，一旦立法院淪為一黨獨大後，民進黨將為所欲為，司法成為政治報復的情況，一定會越來越嚴重。

    副書記長翁曉玲也說，不合理的搜索調查和長時間羈押，等同於未審先判，這可能會造成犯罪嫌疑人精神崩潰，社會關係斷裂，對家庭而言，將是一場無止盡的羞辱和煎熬，這些司法手段與文明法治社會所主張的「無罪推定」原則背道而馳。根據刑法第125條規定，對濫權追訴、枉法裁判的司法官，是可以依法追究刑責。

    翁曉玲強調，制度的沉默和監督的失能，會讓更多無辜者血淚滿面，司法會變成國家暴力合法的外衣。再次呼籲司法檢調，不要淪為民進黨的鷹犬。

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