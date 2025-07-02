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    突跳國軍「反攻」廣告氣炸小粉紅！知名色情平台急道歉：被駭

    漫畫平台官方今日發布公告指出，當天凌晨12點30分左右被入侵，替換了政治敏感內容和某遊戲廣告。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    漫畫平台官方今日發布公告指出，當天凌晨12點30分左右被入侵，替換了政治敏感內容和某遊戲廣告。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/07/02 13:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名色情漫畫平台「嗶咔漫畫」，本週二（7/1）出現疑似台灣國軍徵兵廣告，還打出「反攻」口號，氣壞不少中國網友。對此，該平台緊急回應，指凌晨時遭到入侵，替換了政治敏感內容廣告，因為凌晨無人值班該廣告才會一直存在，目前已經將廣告下線，「非常抱歉給大家帶來不好的體驗」。

    旅義華僑作家李穎1日在X平台分享一則網友投稿，指出許多中國網友翻牆愛用的色情漫畫平台「嗶咔漫畫」，在中共建黨節（7/1）這天被發現刊登了疑似台灣國軍徵兵廣告，上頭大大寫著「我們需要你，保台灣，備反攻！」讓中國網友強烈反應。

    對此，漫畫平台官方今日發布公告指出，當天凌晨12點30分左右被入侵，替換了政治敏感內容和某遊戲廣告。由於凌晨無人值班，導致廣告一直存在。早上7點30分管理人員嘗試關閉伺服器並暫停域名解析，目前廣告服務器已經全部下線。

    官方在公告中還道歉：「非常抱歉給大家帶來不好的體驗，請以官方公告為準，更詳細的公告內容將會在事件處理完畢後發布。」

    中網友翻牆到知名黃漫平台「嗶咔漫畫」，意外看到疑似台灣國軍徵兵廣告大破防。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中網友翻牆到知名黃漫平台「嗶咔漫畫」，意外看到疑似台灣國軍徵兵廣告大破防。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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