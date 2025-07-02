罷免馬文君、游顥8/23投票 中選會：尊重選委會選務承載量能與建議

中選會今天宣告南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，並定於今年8月23日舉行罷免投票。（記者李文馨攝）

2025/07/02 13:10

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今天宣告南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，並定於今年8月23日舉行罷免投票，當天也將舉行全國性核三重啟公投。對於投票日的決定，中選會表示，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議，市縣選委會無法僅以20天或3週的時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與選務承載量能等各項因素併為考量。

中選會表示，由於南投縣選委會於6月27日才完成馬文君、游顥2件立委罷免案補提後的查對工作暨該縣選委會的初審，中選會收到函報來文後，即進行相關徵詢作業，並對2件罷免案依法予以正式宣告成案，並決定投票日期。有關投票日期，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

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中選會指出，依法律明文規定，罷免案成立宣告後，被罷免人有10天時間可依法提出答辯書，隨後還有發布罷免公告、進行投票人名冊編造，以及辦理公辦電視罷免說明會等相關法定程序，這些選務工作及其相關法定程序，對各該市縣選委會與協力之各該地方政府而言，確實也都需要一定的籌備期間。

中選會續指，再者，考量選務承載等相關問題，例如鄉鎮市區公所也需要洽借投開票所，也需要與各市縣選委會協力辦理選務人員的招募，再依法律規定，安排選務人員的講習訓練，才能讓投開票作業順利。從而，市縣選委會確實並沒有辦法僅以20天或3週左右的時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與當地選務承載量能等各項因素併為考量。

中選會補充，已依規於本週先徵詢過半委員之同意而予以依法公告，自將再會循法定程序提交至7月18日預定召開的中選會委員會議予以追認。

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