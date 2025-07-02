為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免馬文君、游顥8/23投票 中選會：尊重選委會選務承載量能與建議

    中選會今天宣告南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，並定於今年8月23日舉行罷免投票。（記者李文馨攝）

    中選會今天宣告南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，並定於今年8月23日舉行罷免投票。（記者李文馨攝）

    2025/07/02 13:10

    〔記者李文馨／台北報導〕中選會今天宣告南投縣立委馬文君、游顥罷免案成案，並定於今年8月23日舉行罷免投票，當天也將舉行全國性核三重啟公投。對於投票日的決定，中選會表示，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議，市縣選委會無法僅以20天或3週的時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與選務承載量能等各項因素併為考量。

    中選會表示，由於南投縣選委會於6月27日才完成馬文君、游顥2件立委罷免案補提後的查對工作暨該縣選委會的初審，中選會收到函報來文後，即進行相關徵詢作業，並對2件罷免案依法予以正式宣告成案，並決定投票日期。有關投票日期，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

    中選會指出，依法律明文規定，罷免案成立宣告後，被罷免人有10天時間可依法提出答辯書，隨後還有發布罷免公告、進行投票人名冊編造，以及辦理公辦電視罷免說明會等相關法定程序，這些選務工作及其相關法定程序，對各該市縣選委會與協力之各該地方政府而言，確實也都需要一定的籌備期間。

    中選會續指，再者，考量選務承載等相關問題，例如鄉鎮市區公所也需要洽借投開票所，也需要與各市縣選委會協力辦理選務人員的招募，再依法律規定，安排選務人員的講習訓練，才能讓投開票作業順利。從而，市縣選委會確實並沒有辦法僅以20天或3週左右的時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與當地選務承載量能等各項因素併為考量。

    中選會補充，已依規於本週先徵詢過半委員之同意而予以依法公告，自將再會循法定程序提交至7月18日預定召開的中選會委員會議予以追認。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播