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    罷免案燒到藍中央高幹 林俊憲批：由上而下的系統性作弊

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/07/02 12:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦藍營推動罷免綠營民代涉連署造假案，國民黨組發會副主委黃碧雲已被法院裁定羈押禁見。民進黨立委林俊憲直言，這是系統性作弊，由上而下所指揮的，現在火已燒到國民黨中央黨部的高幹，但實際執行的地方黨部，很多主委都是由國民黨立委兼任，難怪他們要將立法院會期延長，撐起司法保護傘。

    林俊憲表示，國民黨推動的連署案作弊造假，一如先前所預判的，這是系統性作弊，由上而下所指揮的，現在火已燒到國民黨中央黨部的高幹，但實際執行的地方黨部，很多主委都是由國民黨立委兼任，「難道他們都不知道？都沒有牽扯在內？」難怪國民黨要把立院會期不斷延長，從延到7月底又要延到8月底。

    林俊憲指出，只是這個保護傘撐得再大、撐得再久，總有一天還是要面對司法審判，由此更可以看出，國民黨的延會是毫無目的性、毫無必要性，也沒有重要議程要討論，每次要討論什麼法案，不要說媒體不知道，連國民黨立委也不知道，都是臨時在當天協商，國民黨才匆匆丟出來。

    「很清楚的，這次延會基本上就是為了應付大罷免。」林俊憲說，國民黨接下來要利用延會的時間，唯一可能推動、通過的，就是那些討好選民的法案，例如普發現金1萬元，希望能夠討好選民躲避大罷免。

    林俊憲表示，在這次罷免連署造假作弊案中，到底有多少國民黨立委牽扯在內，要讓他們這麼害怕到必須不斷延會，這恐怕是延會的主要原因，也引起外界高度質疑。

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