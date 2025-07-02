馬文君、游顥罷免案補件成功 中選會定8/23投票

中選會今天宣布，南投縣立委馬文君、游顥罷免案已達法定連署人人數，中選會宣告罷免案成案。（資料照）

2025/07/02 12:33

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免邁入三階投票，傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案已定於7月26日投票。中選會今天宣布，南投縣立委馬文君、游顥罷免案已達法定連署人人數，中選會宣告罷免案成案，兩案將於今年8月23日舉行投開票，當天也將舉行核三重啟公投投票。

中選會今天經徵詢該會委員決定通過曾郁凱先生領銜提出南投縣第1選舉區馬文君罷免案、林敬桐女士領銜提出南投縣第2選舉區游顥罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決定該罷免案定於114年8月23日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

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中選會指出，南投縣第1選舉區原選舉區選舉人總數18萬6220人，法定連署人人數應為1萬8622人以上。該罷免案提出的連署人人數2萬4557人，經查對後符合規定人數2萬193人，不符合規定人數4364人。

南投縣第2選舉區原選舉區選舉人總數19萬8325人，法定連署人人數應為1萬9833人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬5717人，經查對後符合規定人數2萬1735人，不符合規定人數3982人，兩罷免案已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會補充，對於連署人名冊查對結果，馬文君罷免案、游顥罷免案，連署前死亡人數分別為1人及56人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發之規定移送最高檢察署。

另外，中選會除徵詢決定該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也決定通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

一、114年7月2日︰罷免案成立之宣告

二、114年7月15日前︰被罷免人提出答辯書

三、114年7月18日前︰發布罷免公告

四、114年8月3日︰投票人名冊編造完成

五、114年8月13日至8月22日︰辦理公辦電視罷免說明會

六、114年8月19日前︰公告罷免投票人人數

七、114年8月23日︰投票、開票

八、114年8月29日前︰審定罷免投票結果

九、114年8月29日︰公告罷免投票結果

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