國民黨組發會副主委涉造假連署收押 屏東地院裁定理由出爐

屏東地檢署偵辦罷免立委伍麗華偽造連署案，7月1日發動第二波約談，其中10人列被告，國民黨組發會副主委黃碧雲經法官裁定羈押禁見。（記者葉永騫攝）

2025/07/02 13:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書造假案，國民黨組發會副主委黃碧雲涉犯偽造文書及違反個資法等罪嫌疑重大，屏東地方法院認為有勾串共犯、證人之虞，快速裁定羈押禁見。這次第2波約談15人中，10人列被告，5人為證人；除了黃碧雲，另有6人交保、8人請回。

檢察官指控黃碧雲涉嫌刑法之偽造文書、個人資料保護法之非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞及羈押之必要，偵察庭時即當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

法官今天上午開羈押庭，短短半個小時審理，認為有勾串共犯、證人之虞，直接就裁准羈押禁見；罷免伍麗華連署造假案已羈押擔任領銜人的國民黨立委盧縣一助理張芳碩，再羈押第二個人。

另外，檢方也裁定組發會專委李得全50萬元交保；國民黨台東黨部書記長張成璇、隨姓、柯姓黨工交保20萬元；南投黨部總幹事葛典育、溫姓黨工交保10萬元，共計第2波約談，1人羈押禁見，6人交保，列被告的高達10人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法