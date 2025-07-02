組發會副主委黃碧雲遭押 國民黨：標準的辦藍不辦綠

國民黨文傳會主委林寬裕。（資料照）

2025/07/02 13:05

〔記者施曉光／台北報導〕針對檢方偵辦民進黨立委伍麗華罷免案提議書涉嫌偽造文書等案，昨日約談國民黨相關人士後將國民黨組發會副主委黃碧雲聲請羈押禁見獲准，同案被告國民黨專委李得全新台幣50萬元交保，限制出境出海，國民黨文傳會主委林寬裕今日回應，這是標準的辦藍不辦綠，前幾天才證據不足無保請回，今天就持續追殺。

林寬裕表示，原本應該是人民守護者的檢調，早已成為獨裁者的工具，希望未來沒有其他清白的百姓受害或喪失生命，更期待未來法院秉公處理，還無辜者公道。

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此外，國民黨發言人楊智伃表示，在上次「無保請回」、缺乏明確證據之下，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供等情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義，司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法。

楊智伃指出，遭羈押禁見的黃碧雲是黨內組織動員重要幹部，卻在大罷免進入關鍵倒數時期遭無端羈押，時機敏感之舉，賴政府試圖瓦解在野於黃金週、選前之夜的在野大動員，已令國人高度質疑。

她並呼籲所有關心台灣民主、拒絕獨裁打壓的公民，7月26日一定要站出來投下「不同意罷免」。

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