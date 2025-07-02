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    許淑華收恐嚇性命威脅信 警調資料「微軟」不回復警無奈

    台北市議員許淑華。（資料照）

    台北市議員許淑華。（資料照）

    2025/07/02 12:38

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市議員許淑華日前接獲署名「（sgqpcsiw1423400」寄發的恐嚇信件，揚言要對經常在街頭參加活動的許淑華施行斬首行動。台北市警方接獲報案立即向「微軟公司（Microsoft）」投單調閱資料，但一直未有回應，嚴重影響警方偵辦。由於「微軟公司」並非第一次不願配合警方，令辦案人員備感無奈。

    北市議員許淑華議員是6月21日接獲一封由使用者「（sgqpcsiw1423400」透過微軟郵件系統寄發的恐嚇電子郵件，內容以：「在虎林街164巷68號之走狗，將全被割喉」、「針對許淑華本人經常在街頭活動」會在當街被當眾割喉到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場」。

    由於歹徒恐嚇意味非常明確，許淑華議員委託李姓助理向信義分局報案，警方立即成立專案小組，緊急向「微軟公司」投單，要求調閱涉案outlook電子郵件申登人資料，以便協助警方查緝偵辦。

    不過，台灣微軟公司對警方持續性的要求似乎不予理會，也遲遲沒有回應與回覆，讓辦案的警方感覺無奈。專案人員不滿的表示，「微軟」公司對台灣警方請求協助辦案的要求，甚少即時回應，致使許多案件被迫延滯或成呆案。

    北市警局表示，由於微軟outlook在台都沒有一個正式窗口，刑事局也沒有對應窗口，全國都無所適從，警方將建議警政署等相關單位予以協調。

    目前，台北市警局責令轄管警分局針對許淑華議員及服務處加強巡邏勤務，以防有意外事件發生，另積極透過管道進行蒐證調查。

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