費鴻泰不挺徐巧芯？趙少康：費反罷免但慶幸自己不是立委

國民黨前立委費鴻泰迄未出面力挺立委徐巧芯（右二），徐今說明，費鴻泰有在政論節目說反對罷免，前中廣董事長趙少康（左二）也證實此事，並說費向他表達，慶幸自己沒當立委。（記者廖振輝攝）

2025/07/02 13:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免726投票，國民黨立委徐巧芯被質疑地方議員沒幫忙反罷免、前立委費鴻泰未表態，她今澄清「完全不是事實」，她選區裡3位議員都用不同的方式非常積極的幫她輔選；而費鴻泰在民間有工作，不宜從事太多和政治有關的事情，但有在政論節目說反對罷免，前中廣董事長趙少康也證實此事，並說費向他表達，慶幸自己沒當立委。

「我當然是極為危險，需要大家來搶救！」徐巧芯表示，不只她，相信每一席要被罷免的立委和她都有一樣的想法，雖然反對罷免的人是比較多的，但如果只有心裡想但沒有出門投票，當然每位立委都非常危急，她自己也非常需要大家的搶救。

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對於外界質疑議員們沒有幫忙，徐巧芯強調，「這個完全不是事實」。她昨天才參加國民黨議員秦慧珠的社區同樂會，議員詹為元也幫她辦了好幾場客廳會，議長戴錫欽前幾天也和台北市長蔣萬安在同場活動裡，上週也陪她掃街，「我的選區裡3位議員他們都用不同的方式非常積極的幫我來輔選」。

針對當初與徐巧芯競爭初選的前立委費鴻泰，徐巧芯表示，費委員現在民間是有工作的，所以不宜從事太多和政治有關的事情，那趙少康是證人，在政論節目「少康戰情室」及「庶民大頭家」當中，費委員都非常明確的表態「他不支持罷免」，因為立委都有4年的任期，4年後選民可以再對立委做一個選擇。

趙少康也補充說明，表示費鴻泰現在在中嘉電視當副總，且國家通訊傳播委員會（NCC）是主管機關，他們也必須常跟政府打交道，立場必須中立，不便表態，而費確實也向他表達反對罷免，還說自己很慶幸沒有當立委，看到立法院現在搞成這樣，就說還好慶幸自己不是立委。

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