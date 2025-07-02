轟賴清德團結十講大造謠 徐巧芯：無人機早解凍、海鯤號從未刪凍

國民黨立委徐巧芯等人2日就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會。（記者廖振輝攝）

2025/07/02 12:07

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天發表團結十講國防篇，國民黨立委徐巧芯今天出席前中廣董事長趙少康評論賴清德十講記者會表示，賴清德昨天說嘉義無人機園區被凍結50%，但6月25日立法院外交及國防委員會的報告已經全數解凍，且海鯤號也從未凍結和刪除，僅有主決議。但我們的三軍統帥竟然不知道，繼續講假消息，「賴清德的團結十講就是造謠十講！」

徐巧芯表示，賴清德說凍結的內容包括潛艦國造的海鯤號，她則拿出委員會主決議提案，所有外交及國防委員會的委員都同意潛艦國造第二階段的原型艦籌建測試後始得動支，「也就是說，我們在海鯤號上沒有刪除、沒有凍結，只有一個主決議，就是預算已經編列了，只要測試後就可以動支」，這是一個非常正面的表列，告訴國防部海鯤號我們一毛也不動、一毛也不刪，但總統府的新聞稿仍寫凍結海崐號預算，這是妥妥的假消息。

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至於海崐號後續的凍結，徐巧芯強調，行政院、國防部沒有送到委員會，因為當初國防部長顧立雄就承諾，要等到第一艘海崐號原型艦海測成功後才送進來解凍；那第一艘海崐號都還沒就要動第二艘到第七艘的錢，這是立委做預算審查必須要要求國防部保障國軍安全的。所以事實上，我們只凍結一半，後續的一半都已經跟台船簽約了（10億），潛艦國造都是跟著海軍步調走，賴清德講得全部都是謠言。

對於賴清德說國防刪凍預算是史上最高，徐巧芯解釋，在外交及國防委員會刪除的預算是46.8億元，其中的45.7億元佔了97%是列消專案，也就當初我們要買的無人機（獵鴞專案），報價原是55到60億，但突然報到115億，我們用後者價格購買，但發現報價有錯誤又修正回來，所以無人機沒有少買；因此在預算編列上降了是不是要予以刪除，所以刪掉的45.7億就佔了委員會刪除的97%，當時舉手贊成刪除的包括民進黨的召委王定宇，當初表決是5比5，差一票就是由召委決定，也就是王定宇。

徐巧芯表示，對於賴清德說在野有統刪國防部預算，但過去都有統刪，並不是第一次，統刪的部分是38.77億，徐巧芯強調，這其中扣掉45.7億是「根本不存在的裝備」，是多了45.7億不需要用到的錢，除下來只佔0.008%。所以賴清德所編列的國防預算是史上最高，但被刪減的數額是史上最低。

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