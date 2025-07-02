「守護之盾」避難特展開幕 卓榮泰：我40年前也是民防隊員

行政院長卓榮泰（右三）、內政部長劉世芳等人2日出席「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。（記者羅沛德攝）

2025/07/02 12:04

〔記者王冠仁／台北報導〕為配合「國家團結月」，警政署規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」活動，在今天舉辦開幕剪綵儀式。行政院長卓榮泰出席時還透露，他40多年前在念大學時，也是民防大隊的一員；卓也強調，國家需要更團結，防災需要有準備，會朝向這個目標來前進。

卓榮泰今天在場時向民防大隊大隊長李瑞彬說，他40多年前在念大學時，也是台北市民防大隊一員，「他已失聯多年，容許他向李大隊長報到，隨時需要的時候一聲令下」。

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卓說，他希望國人同胞讓自己成為國家安全體系一環，所以在總統揭示7月是國家團結月時，舉行這個守護之盾。國家團結月對國人跟國家來講都很重要，要一步一步朝向更安全的國家、更安全的社會，保障更多的人民、保障更多的財產，朝這個目標來前進。

內政部長劉世芳說，目前已經盤點出高達8萬2000個公家機關、機構、大樓等避難設施，可以容受人數達5千多萬人，是台灣人口的2倍。此次防空避難特展，就是要告訴國人，有準備更安全。

內政部也呼籲國人完成「3個一起」：一起下載防災避難APP，也就是警政服務APP及消防防災e點通APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。

警政署規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」活動，地點在台北捷運西門站大廳層，展期由今天開始至本月底。特展以「防空避難指引」、「防空疏散避難設施分區規劃」及「避難物資整備」3大主題為核心，宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，呈現平時準備與緊急應變的各項措施。

「守護之盾-防空避難體驗特展」2日與捷運西門站展開，向民眾宣導防災避難的重要。（記者羅沛德攝）

現場展示防災物資。（記者王冠仁攝）

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