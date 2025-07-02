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    桃園藍委送米粉、吐司救罷免 民進黨：難道民主可用30元收買？

    民進黨發言人吳崢（右起）、桃園市議員許家睿、魏筠，召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨發言人吳崢（右起）、桃園市議員許家睿、魏筠，召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/07/02 11:32

    〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案將於26日投票，國民黨出招力保國會席次。對此，民進黨今（2日）披露，國民黨籍桃園市立委發放聯名版米粉，立委呂玉玲也贈送吐司，意圖以物資籠絡人心，呼籲民眾按照自己意志、為惡質立委投下不信任票，「難道民主可以用30元收買嗎？」

    民進黨今天召開「桃園送禮救罷免，打壓罷團出奧步」記者會，由發言人吳崢、桃園市議員許家睿和魏筠出席說明。

    魏筠擺出桃園市6位國民黨立委的聯名版米粉，以及呂玉玲所贈吐司。她表示，過去邀請民眾參與座談會是體恤辛苦，現場準備炒米粉，如今不是以宣講民主理念為主，而是發放物資來籠絡人心，要讓民眾忘記其在立法院的作為。

    魏筠透露，呂玉玲現在一天辦2至3場座談會，發物資救選情，可見非常急、非常怕。她呼籲民眾，物資照拿，票還是要照自己的意志投，難道民主可以用30元收買嗎？

    許家睿指出，桃園已經很久沒有城市光榮感，國民黨在桃園完全執政、卻完全沒進步，選舉還是用同一招，小小恩惠可以買得了人心嗎？罷免團體遭到反罷方的壓力、以及桃園市府的刁難，例如無法借場地，或是公車廣告涉及本人的插圖剪影、Ｑ版二創都要下架，導致許多廣告公司不敢接案。

    此外，許家睿批評，桃園市議會國民黨團總召林政賢公然請桃園市長張善政簽署「反罷免連署書」，不只行政不中立，議會也不中立，呼籲民眾出門投票守護桃園、守護台灣。

    吳崢則強調，現在是小蝦米對抗大鯨，資源極度不對稱的狀況，民進黨會全力支持，與罷免團體一起作戰，盼所有鄉親一定要出門投下罷免同意票。

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