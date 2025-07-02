萬美玲提告 罷免牛煦庭領銜人陳曉煒一早被通知作筆錄

罷免桃園市立法委員牛煦庭的領銜人陳曉煒接到違反公職人員選舉罷免法案件通知書。（陳曉煒提供）

2025/07/02 11:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市罷免第1選區國民黨立法委員牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒，今天上午在臉書上PO文，說明他必須前往桃園警分局製作筆錄。因桃4選區國民黨立委萬美玲已針對「被有心人士非法竊用與變造肖像並散布不實選舉廣告文宣」提告；警方說，陳曉煒是委託刊登廣告人之一，才須到案說明。

陳曉煒今天一大早還未出門，就有2名桃園警分局偵查員到他的蘆竹區住處按門鈴送通知書，陳曉煒PO文寫道：「什麼事情呢？就是跟林延鳳議員昨天說揭露的事情一模模一樣樣。也就是我們這裡6位不適任立委其中1位，把上罷免看板的廣告公司、屋主、簽名的領銜人也都告了一輪，想要形成寒蟬效應，想要製造恐懼，讓大家覺得很麻煩不敢協助。」

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萬美玲今天上午發布聲明稿，說明她已針對有心人士非法竊用與變造肖像並散布不實選舉廣告文宣，到桃園警分局提出違反「公職人員選舉罷免法」告訴。桃園警分局表示，訪查廣告業者後，確認委託刊登廣告人，警方都會通知到案說明，釐清刊登桃4罷免相關廣告的人後，再進一步調查是否違法。

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