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    不能說的原因？國民黨花蓮7/1造勢禁媒體入場 議員脫口：怕葉霸事件又發生

    國民黨花蓮舉辦反惡罷團結大會，由於目前仍在立院會期中，在週二的上班日翹班立委有哪些人，看海報就知道。（國民黨花蓮縣黨部提供）

    國民黨花蓮舉辦反惡罷團結大會，由於目前仍在立院會期中，在週二的上班日翹班立委有哪些人，看海報就知道。（國民黨花蓮縣黨部提供）

    2025/07/02 11:37

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨昨天在花蓮、玉里各辦一場「花蓮反惡罷團結大會」造勢活動，原本朱立倫發媒體公開行程，但國民黨花縣黨部前一天晚間竟「通告」媒體禁入內採訪，今天真實原因終於曝光，國民黨花縣黨部上午開記者會談「反萊豬萊牛」，被問到為何昨天造勢不讓媒體採訪，國民黨縣議會黨團發言人吳建志起初說「只開放報名者入內，是內部團結閉門活動」，但會後突然有議員林正福脫口「是因為怕葉霸事件又發生」！

    包括黨主席朱立倫、以及正值會期中「翹課」的國民黨立院總召傅崐萁、立委高金素梅、陳玉珍、李宗憲、陳菁徽、葛如鈞、林倩綺等不分區立委以及館長陳之漢都參加，但國民黨花蓮縣黨部前一天晚上9點卻發通告「本次活動恕不開放媒體入場採訪」，引發外界質疑「國民黨怕人批評」！傅崐萁本人對此也沒有回應。

    國民黨花縣黨部上午召開「從萊豬到核食，民進黨放任洗產地」記者會，高呼反對萊豬及核食、反惡罷口號之後，被問「何以昨造勢不開放媒體入場」，國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說明，國民黨今年3月間由立委傅崐萁辦理的多場政見說明會，原則上就是內部會議沒有對外開放，只有報名且簽名入場的才可參加，所以舉辦在室內場地，朱主席有發採訪通知，他確實也有接受採訪，因此沒有衝突。

    但記者會結束大家收起相機時，與會的國民黨縣議員林正福卻脫口而出「因為是怕又發生類似葉霸老師事件」。對此吳建志則再次強調，是否開放都是縣黨部統一規劃，會議都會進行討論，至於說「不開放就是不給監督」說法，吳建智抨擊「台灣政治最好笑的就是執政黨說要監督在野黨」。

    國民黨在花蓮選非假日的7月1日舉辦兩場「反惡罷團結大會」，但同一天早上屏東地檢署就發動北中南東的大搜索，追查民進黨立委伍麗華罷免造假案，傳出花蓮縣黨部也有提供有問題的連署書，因此傳偵查消息外洩讓國民黨刻意選這一天舉辦，藉此操作「國民黨被政治迫害」。

    針對昨天花蓮縣黨部被搜索，吳建志表示，據他了解主委盧新榮、黨部胡姓人員是以證人身分傳喚，但詳細內容他回答不恰當，不過兩人當天就已返回。

    國民黨花蓮縣議會黨團今天在黨部開記者會，強調不同意罷免、反對核食及萊豬立場，縣議員林正福在會後脫口說出禁止媒體採訪理由，是怕又有葉霸事件發生。（記者花孟璟攝）

    國民黨花蓮縣議會黨團今天在黨部開記者會，強調不同意罷免、反對核食及萊豬立場，縣議員林正福在會後脫口說出禁止媒體採訪理由，是怕又有葉霸事件發生。（記者花孟璟攝）

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