罷團廣告被控踩「肖像權」紅線 萬美玲提告第4選區領銜人

立委萬美玲認為，罷團非法竊用及變造她的肖像並散布不實選舉廣告文宣，已違反選罷法，圖為萬美玲文宣廣告。（萬美玲團隊提供）

2025/07/02 11:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園罷團近日在公車、LED牆刊登罷免立委廣告，因被檢舉涉及肖像權等問題而全面暫停，另在牆面刊登的大型廣告亦被控涉及肖像權及不實選舉文宣，立委萬美玲昨委由律師對第4選區領銜人鄧永城提告違反公職人員選舉罷免法，據悉，警方初步調查，第1選區領銜人陳曉煒也是下廣告者，已通知鄧永城到案說明，並會通知陳曉煒及牆面屋主、廣告公司等作證。

萬美玲今（2）日發出聲明稿指出，選舉與罷免應在公平競爭、相互尊重的基礎上進行，舉凡一切宣傳與動員，都應符合法律規範，近半年面對惡意的抹黑、抹紅與汙衊誹謗，她始終包容以對，選擇用問政成績與服務實績來回應，期盼在民主社會中以理性對話，取代仇恨攻訐，但近日相關舉動已經逾越民主底線與法律紅線，「不但未經本人授權即擅自變造本人形象照片製作不實文宣及廣告，意圖混淆視聽、誤導投票意向，來達到罷免目的，此種行為與詐騙集團無異」。

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萬美玲指出，除嚴重侵犯她的肖像權，亦涉及公職人員選舉罷免法第104條意圖使人被罷免而散布不實圖文影像及刑法第309、310條公然污辱與誹謗等犯罪行為，足以誤導社會大眾，破壞選舉罷免的公平性，此風不可長，為正視聽、維護個人與支持者的權益，已正式委任律師蒐證，並依法向檢警調機關提出告訴，同時保留民事求償權利。

陳曉煒今在臉書發文指出，今有2位偵查員按門鈴，通知他到分局做筆錄，是因有立委把上罷免看板的廣告公司、屋主、簽名的領銜人也都告了一輪，想要形成寒蟬效應，想要製造恐懼；不過，據了解，萬美玲僅對第4選區領銜人提告，並未對陳曉煒、廣告公司、屋主提告。

立委萬美玲認為，罷團非法竊用及變造她的肖像並散布不實選舉廣告文宣，已違反選罷法，圖為罷團文宣廣告。（萬美玲團隊提供）

立委萬美玲認為，罷團非法竊用及變造她的肖像並散布不實選舉廣告文宣，已違反選罷法，圖為罷團文宣廣告。（萬美玲團隊提供）

立委萬美玲認為，罷團非法竊用及變造她的肖像並散布不實選舉廣告文宣，已違反選罷法，圖為罷團文宣廣告。（萬美玲團隊提供）

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