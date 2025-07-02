「台南罷罷號」首站7/10台中聲援罷免黃健豪 郭國文爆原因

民進黨台南市黨部公開亮相新改裝的「台南罷罷號」，特別掛上「反共保台八仙彩」，象徵北討東征，大罷免大成功。（記者蔡文居攝）

2025/07/02 11:23

〔記者蔡文居／台南報導〕為了聲援全國各地罷免投票，民進黨台南市黨部特別改裝打造一部「台南罷罷號」戰車，將前往全國各地罷免區增援公民團體，主委郭國文今天宣布首站將在7月10日開往台中參與「斷健行動」罷免黃健豪。

民進黨南市黨部主委、立委郭國文表示，很多台南鄉親關心南市黨部在三階罷免投票，能否繼續支援罷免區。特別是陪伴市黨部走過戶外擺攤的志工朋友，許多人至今仍利用時間，到各罷免選區支援。

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郭國文表示，這次台南黨公職聲援罷團成立連署書收集站及擺攤成功收集了數千份連署書。統計結果，黃健豪收集數量第一名，因此「台南罷罷號」首站將要在7月10日開往台中第五選區參與「斷健行動」罷免黃健豪，再赴台中第六選區響應「敲鑼行動」罷免羅廷瑋，以及台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔，之後陸續前往桃園、雙北等選區，力挺罷區宣傳。

罷免志工表示，很感謝民進黨市黨部提供這個平台，讓深感焦慮的他們有參與罷免的管道，罷免並不是為了報復而是為了愛、為了下一代，「今天不發聲，明天就發不出聲。」他們將持續到各罷區聲援罷免行動。

今天包括郭國文、市議員黃肇輝、沈震東及多位參與聲援罷團的志工，在民進黨南市黨部召開記者會，首次亮相由選舉戰車改裝的「台南罷罷號」，同時一起將「Tainan黑名」所創作「反共保台八仙彩」掛在「台南罷罷號」車頭，象徵北討東征，大罷免大成功，並祈福大夥出征順利，隨後一起高呼口號，「台南尚勇罷罷號 、全台聲援馬上到、舔共爛委全罷掉、民主護台我驕傲」。

民進黨台南市黨部打造「台南罷罷號」戰車，將前往全國各地罷免區增援公民團體，主委郭國文宣布首站將開往台中參與「斷健行動」罷免黃健豪。（記者蔡文居攝）

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