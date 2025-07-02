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    消失多日回歸PO影片大讚中共 小微指控政府影片全消失

    中配網紅小微。（圖擷取自 抖音）

    中配網紅小微。（圖擷取自 抖音）

    2025/07/02 14:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅小微在台灣發表涉鼓吹武統言論，被移民署取消居留許可，4月被遣送回中國，小微日前拍片控訴自己在中國遭受委屈，並頻頻檢舉投訴村書記，沒想到半夜就接到恐嚇電話，之後小微就從網路上消失，疑似抖音帳號被官方停權。小微1日突然又在抖音PO出一部影片，大讚中共「銘記歷史初心，沒有共產黨就沒有新中國跟黨奮進新時代，深知沒有共產黨就沒有新中國」，先前指控政府的影片也已全數刪除。

    綜合媒體報導，小微1日在抖音發布1部影片，影片中她承認先前發布影片中對政府與官員的指控都是胡說八道，呼籲網友們別提到這些問題，並大讚中國「銘記歷史初心，沒有共產黨就沒有新中國跟黨奮進新時代，深知沒有共產黨就沒有新中國」，並宣布再過3個月後就可以跟家人團聚，而小微先前指控政府的影片也已全數刪除。

    小微回到中國後轉型分享農村的生活，6月26日突然在頻道上控訴貴州銅仁市水庫新場村政府，「官周鎮新場村書記不辦事」，當地水庫淹沒的多項補償金，例如土地補償費、安置補助費，地上附著物和青苗補償費，以及後期扶持資金等自己從未拿到過。

    小微甚至跑到村委會、鄉鎮政府等多處政府機關痛罵現場工作人員，並呼籲，當地政府重視此事，徹查補助金撥款違規行為。她直指，農民的資金遭到侵占，讓他們對「政策落實的公正性產生擔憂」，小微上月28日再度發影片，稱半夜12時接到恐嚇電話，但對方並未揭露身分，疑似是被投訴的政府官員報復，小微的抖音帳號也疑似被檢舉，抖音平台目前無法搜索到小微的頻道。

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